Roma scatenata: presi i primi due, Gasperini ne aspetta altri sei!

Il tempo delle attese sembra finito: la Roma ha cominciato a muoversi davvero. Gasperini incalza, Massara risponde con i primi rinforzi. Il mercato giallorosso ha finalmente acceso i motori e ora non si ferma più

L’importante è iniziare, e la Roma ha iniziato col botto. Negli ultimi giorni Gasperini si era detto preoccupato: mercato fermo, rosa incompleta, ritiro che avanzava. Aveva fatto capire fin da subito che, senza una squadra già rinforzata per lavorare come voleva, non sarebbe stato contento. E in effetti, a essere felice, non lo è nemmeno adesso. Però almeno qualcosa si muove.

Finalmente. Massara ha chiuso le prime operazioni. Nomi chiesti uno per uno dall’allenatore, che iniziano a mettersi in fila e prendere forma. Il primo è El Aynaoui, ufficiale. Il secondo è Evan Ferguson, che è già arrivato nella capitale. Due colpi mirati, costruiti su misura per il progetto tecnico. E non si ferma qui: c’è un terzo già pronto, e Gasperini ne aspetta almeno altri sei.

Il prossimo nome in lista è Wesley, esterno brasiliano di corsa e qualità. Giocatore che Gasperini aveva messo in cima alla lista, con tanto di richiesta esplicita. Trattativa costosa (si parla di 30 milioni di euro), ma la Roma ha deciso di affondare il colpo. Anche in questo caso l’accordo è praticamente definito e si attende solo l’annuncio. Sarà lui il terzo tassello, e da lì in poi si passerà agli altri reparti.

Dal difensore all’esterno sinistro: Gasperini aspetta Wesley e altri 5 colpi

Il primo buco da tappare è in difesa visto anche il ritiro di Hummels. Il primo obiettivo era Lucumì del Bologna, ma dall’addio di Beukema si è capito che sarebbe stato difficile muovere anche il colombiano. E allora la Roma ha virato su Daniele Ghilardi, che sembrava promesso al Betis ma adesso è più vicino a rimanere in Italia. Lo stanno seguendo anche Fiorentina e qualche altra squadra, ma Massara punta a chiudere in fretta.

Poi c’è da sistemare la fascia sinistra. Angelino non è sicuro di restare, e comunque un’alternativa serve. In mezzo al campo, invece, si cerca un altro centrocampista centrale. Rios diventa molto difficile dopo l’investimento già importante su El Aynaoui, ma la Roma cerca un’opzione più economica, che possa completare la rotazione. In uscita c’è Cristante, mentre Koné e Pisilli sono considerati intoccabili da Gasperini.

Davanti, il reparto delle punte centrali è praticamente chiuso con Dobvyk e Ferguson. Ma Gasperini ha chiesto un altro innesto sulla trequarti. Non un doppione, ma un giocatore complementare, preferibilmente a sinistra. Perché a destra c’è già Soulé, aspettando di capire il futuro di Paulo Dybala. A sinistra, invece, c’è un buco.

La suggestione porta a Federico Chiesa, che potrebbe arrivare a condizioni molto favorevoli, ma resta il nodo dell’ingaggio che attualmente è fuori scala per i parametri della Roma. Si vedrà.

E siamo a cinque. Il sesto nome riguarda la porta. Con Gollini che ha già salutato (va alla Cremonese), serve un nuovo secondo. Svilar è intoccabile, su quello non ci piove. Ma un vice affidabile serve, anche solo per completare il gruppo. E anche se su questo fronte non c’è urgenza, sarà un altro tassello da aggiungere. Insomma, i primi due sono arrivati, il terzo è in arrivo. E Gasperini aspetta gli altri. Perché questo è solo l’inizio.