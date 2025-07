Estupinan al Milan, cosa fare al Fantacalcio: i crediti da investire nelle aste

I rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo del nuovo terzino sinistro che sostituirà Theo Hernandez: cosa fare nelle aste del Fantacalcio e quanti crediti spendere

Il calciomercato del Milan sta lentamente ingranando. Dopo le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez, la dirigenza si è mossa per portare in squadra Modric, Ricci e ora anche Pervis Estupinan. Nato in Ecuador, di professione fa il terzino sinistro ed è stato lui il prescelto per prendere il posto di Theo.

Dopo la fumata nera a sorpresa per Brown, con il colpo che sembrava già chiuso, il nome deciso per rinforzare la fascia sinistra è stato quello del classe ’97. Con un trascorso tra Watford, Almeria e Mallorca, è all’Osasuna che si mette maggiormente in mostra. In una stagione da 39 presenze, mette a referto 1 gol e 7 assist, attirando l’attenzione del Villarreal che lo acquista per 16 milioni di euro circa. Con i gialloblu vincerà anche un’Europa League e dopo due anni si trasferisce al Brighton per poco meno di 18 milioni.

In Inghilterra gioca ben 104 partite, realizzando 5 reti e 14 assist e diventando così il profilo scelto da Massimiliano Allegri per rinforzare il suo Milan dopo la partenza di Theo Hernandez. Affare da 17 milioni di euro e nuovo arrivo in Serie A confermato.

Estupinan al Fantacalcio, cosa aspettarsi: quanti crediti spendere

Con l’arrivo al Milan si conferma anche la sua presenza al Fantacalcio. Non più Euroleghe, ma un classico Fanta tutto all’italiana. Dopo anni in cui siamo stati abituati a numeri pazzeschi di Theo, sarà difficile abituarsi alla sua assenza, ma è chiaro che Estupinan attira l’attenzione dei più esperti e dei più attenti alle dinamiche di gioco, anche fuori dall’Italia.

Parliamo di un giocatore da 337 presenze, 11 gol e 29 assist in carriera. Un profilo rapido e dinamico, che potrà dare sicuramente il suo contributo in Serie A. Dovrà integrarsi bene sulla fascia con Leao, in quella corsia che per anni ha fatto sognare i tifosi del Milan.

E al Fantacalcio? A noi interessano bonus e malus e allora l’analisi è semplice. Sarà ovviamente listato difensore. Non parliamo di un goleador, dato che 5 reti le ha segnate in due anni e oltre 100 presenze col Brighton. Si tratta di un uomo assist, che potrà dare un contributo importante in termini di +1, magari con passaggi chiave per gli attaccanti.

Occhio, però, ai cartellini: ben 54 quelli gialli in carriera, 2 doppi e 1 rosso diretto. Questo vuol dire malus. Nell’ultima stagione in Inghilterra ha totalizzato 37 presenze con 1 gol, 1 assist e 7 gialli, non pochi. In Inghilterra si lascia correre di più, ciò significa che il rischio di cartellino in Serie A è ancora più alto.

Sarà un titolarissimo, di un Milan che giocherà una volta a settimana e questo è un bonus a suo favore. In una lega classic a 10 con modificatore di difesa noi non ci spingeremo oltre il 3/4% del budget. Parliamo di 15/20 crediti su 500. Se fate il Fanta con meno partecipanti, ad esempio a 8, potete fermarvi proprio sul 3% e non andare oltre, perché ci sono più alternative e più sicure.

Resta un giocatore interessane, da monitorare, che però è al suo primo anno ad alti livelli in Serie A, in una squadra non così offensiva sulla carta, essendo allenata da Allegri. Non ci aspettiamo quindi caterve di bonus e il rischio di spendere troppo per la resa effettiva, è alto.