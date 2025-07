Donnarumma all’Inter, tutti i pezzi vanno ad incastro: il colpo inaspettato ma c’è un problema

Il portiere del Paris Saint Germain potrebbe lasciare la Francia: l’Inter è in agguato, il puzzle si sta per comporre ma c’è un ostacolo

Può un portiere determinante nella vittoria della Champions League essere silurato appena due mesi dopo? Sembra assurdo ma è proprio quanto sta accadendo a Parigi in quest’ultimo periodo. Donnarumma è il portiere più precario d’Europa, eppure è anche uno dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro.

Impossibile dimenticare le sue parate nei quarti di finale ed in semifinale, ma evidentemente la memoria è decisamente corta. Donnarumma ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed al momento è tutto bloccato per quanto riguarda il rinnovo. Nonostante da mesi se ne parli, la dirigenza non ha mai stretto il cerchio attorno al calciatore, con la situazione contrattuale arrivata ad uno stallo.

Il portiere, infatti, non ha alcuna intenzione di accettare un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale di 10 milioni di euro netti a stagione tra sette fissi ed altri tre di bonus. Ecco, quindi, che la distanza tra domanda ed offerta ha bloccato ogni tipo di trattativa tra le parti.

Inter ma non solo: dove potrà essere il futuro di Gigio

Il Paris Saint Germain, proprio per non rischiare di restare senza portiere, ha dato il via alle trattative per Lucas Chevalier, peraltro seguito in passato dal Milan. Il portiere del Lille è nel giro della Francia, è uno degli estremi difensori più apprezzati ed ha un costo di 40 milioni di euro.

Una cifra che i transalpini sono pronti a spendere per avere il nuovo titolare. E Donnarumma? Il portiere classe ’99 potrebbe davvero lasciare il Paris Saint Germain per non rischiare di perderlo a parametro zero. D’altronde è arrivato a parametro zero ed il suo addio può generare solo plusvalenza.

Quale potrebbe essere il futuro di Gigio? Non è un mistero che Donnarumma sia finito nelle scorse settimane nel mirino dell’Inter. Sommer viaggia verso i 37 anni e l’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia è pur sempre il numero 1 dell’Italia.

L’ingaggio del portiere e la valutazione del PSG, però, rendono complesso l’accordo tra le parti, con Donnarumma che potrebbe proseguire anche la sua carriera altrove. Dove? In Premier League naturalmente. Sia il Manchester United che il City potrebbero decidere di investire sul classe ’99, un portiere di sicuro affidamento.

Nelle prossime settimane, quindi, potrebbe cambiare maglia uno dei portieri più forti d’Europa. D’altronde Luis Enrique, nel corso della scorsa stagione, ha utilizzato in qualche occasione Safonov, segnale inequivocabile di come non ritenga indispensabile Donnarumma.