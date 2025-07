Il Barcellona deve vendere: addio ad una giovane stella, che affare per le italiane

Il club catalano ha messo sul mercato uno dei suoi gioielli: il prezzo è davvero basso, che occasione per tutte le italiane

Il Barcelona sta provando faticosamente a mettere in piedi una squadra che sia il più competitiva possibile in vista della prossima stagione. I catalani nell’annata appena chiusa hanno vinto la Liga ma in Champions League la loro corsa si è fermata in semifinale per mano dell’Inter.

Un club come i blaugrana punta al bottino pieno in tutte le competizioni che disputa e nella stagione che sta per iniziare se la dovrà vedere con il Real Madrid di Xabi Alonso che ha fin qui svolto una campagna acquisti poderosa. I catalani, però, hanno problemi economici e stanno incontrando più di qualche difficoltà sia a chiudere trattative che a tesserare nuovi calciatori.

Ecco perché per fare cassa il Barcellona è costretto a cedere non solo quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico di Flick ma anche qualche sacrificio, più o meno doloroso che possa permettere poi di concludere gli acquisti.

Un terzino in vendita: le italiane drizzano le antenne

Nella lista dei cedibili è finito Gerard Martin, una delle rivelazioni della scorsa stagione. Sulla corsia sinistra ha disputato una stagione di spessore ma il Barcelona è disposto ad ascoltare offerte ed ha fissato il prezzo: servono 15 milioni di euro per portare a casa il gioiellino.

Il difensore si è messo in mostra nella scorsa stagione nel ruolo di terzino sinistro, mostrando sicurezza difensiva, grande applicazione e tecnica. La sua posizione in Catalogna, però, è cambiata durante l’estate, complice l’irruzione di Jofre Torrents, un canterano che si è messo in mostra tanto da impressionare Flick.

Ecco perché Martin è considerato sacrificabile: stando a quanto afferma “El Nacional” il poter mettere a bilancio una plusvalenza ingolosisce non poco la formazione blaugrana. Ciò nonostante, il club potrebbe decidere di inserire anche una clausola di recompra per non perdere del tutto il controllo sul calciatore.

Dalla Premier già diversi club hanno messo gli occhi su di lui ma non solo. Martin potrebbe essere un’ottima occasione per tutte quelle formazioni che hanno bisogno di un rinforzo sulla corsia mancina. L’Inter ha i soli Dimarco e Carlos Augusto ed uno come Martin potrebbe fare comodo, così come alla Juventus che sta riorganizzando le fasce.

E se il Milan ha appena ingaggiato Estupinan, di certo Allegri ha bisogno di un’alternativa valida. Insomma, non è escluso che presto potrebbe partire una sorta di asta nei confronti del calciatore con la Roma che pure potrebbe iscriversi.