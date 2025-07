Inter, Lookman ha rifiutato l’offerta: il colpo di scena ribalta il mercato

Lookman, ore calde per la trattativa tra Atalanta e Inter. Il giocatore ha rifiutato l’offerta, l’indirizzo è chiaro.

Sono ore decisive per il futuro di Ademola Lookman, nome in cima alla lista del taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il reparto avanzato dell’Inter. I milanesi hanno più volte fatto trapelare la volontà di regalare a Chivu un giocatore in attacco che possa consentire di variare dal 3-5-2 con cui i nerazzurri hanno disputato le ultime stagioni e di proporre una alternativa tattica a tre punte in alcune fasi della stagione. Il profilo ideale è stato individuato nel giocatore atalantino, le trattative con i bergamaschi vanno avanti ormai da giorni ma la questione sembra ormai alle battute finali.

I milanesi nelle ultime ore hanno fatto recapitare una offerta da 42 milioni + bonus all’Atalanta, i dialoghi proseguono ma intanto Lookman sembra avere già bene in chiaro quella che è la sua volonta. L’attaccante infatti, forte anche di una promessa che secondo le indiscrezioni gli sarebbe stata fatta la scorsa stagione dalla dirigenza dell’Atalanta, quella di farlo partire in caso di un’offerta di un top club per 40 milioni (a quanto pare il gentleman agreement era valido però solo per l’estero, mentre per l’Inter la richiesta dell’Atalanta continua ad essere di 50 milioni), ha scelto di sposare la causa dell’Inter.

Lookman, no al rinnovo con l’Atalanta

Lookman sarebbe così deciso a proseguire la sua avventura calcistica nella Milano nerazzurra da avere rifiutato i tentativi dell’Atalanta di rinnovare il suo contratto per trattenerlo a Bergamo. L’Atalanta, che può vantare una situazione economica solida tale da non aver bisogno di cedere, non ha nessuna fretta di liberarsi del suo giocatore più rappresentativo. I bergamaschi tratterebbero più che volentieri il giocatore, come dimostra l’offerta da 4 milioni annui di contratto che sarebbe stata recapitata all’agente del calciatore, gli stessi che sarebbe pronta a mettere sul piatto anche l’Inter.

Lookman avrebbe però deciso di rifiutare l’offerta dell’Atalanta e di aspettare l’Inter, manifestando chiaramente la volontà di un trasferimento. Toccherà a Marotta e Ausilio adesso convincere l’Atalanta a privarsi del suo giocatore, una missione tutt’altro che semplice visto che i bergamaschi non sembrano intenzionarsi a spostarsi da quelle che sono le importanti richieste iniziali. Quel che è certo, come confermato anche dalla dirigenza nerazzurra, è che nei prossimi giorni in un modo o nell’altro si arriverà ad una conclusione.