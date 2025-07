Milan, altro che Vlahovic: Allegri ha il piano B che è pazzesco

Non solo Dusan Vlahovic: Max Allegri ha già individuato il piano B per l’attacco della sua squadra, è il bomber della Nazionale

Dusan Vlahovic al Milan. L’abbiano scritto e riscritto in più di un’occasione, anche perché sembra la naturale conclusione del cerchio del mercato. Max Allegri vuole una punta a tutti i costi, un alter ego di Santiago Gimenez che al momento è l’unico centravanti nella rosa meneghina.

Due prime punte sono il minimo sindacale anche per una squadra che non disputerà le coppe europee: Allegri, peraltro, ha chiesto proprio il centravanti serbo che conosce benissimo per averlo allenato per più di due stagioni. La Juventus, peraltro, l’ha messo in lista cessioni considerato come il bomber abbia il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e nessuna intenzione di rinnovarlo alle condizioni prospettate dalla società bianconera.

La trattativa non è ufficialmente iniziata, però ma la pista si potrebbe infiammare nelle prossime settimane. Di certo c’è come non sia semplice del tutto imbastire una trattativa con i bianconeri che chiedono almeno 25 milioni di euro per il centravanti.

Allegri e l’alleato importante per il piano B: ma l’operazione è onerosa

Se la priorità è Vlahovic, che però dovrà ridursi lo stipendio a circa sei-sette milioni di euro per poter vestire la maglia rossonera, Max Allegri ha individuato anche il piano B. Una pista che è di tutto rispetto, a dimostrazione di come RedBird sia decisa ad investire per creare una squadra competitiva.

E così la strada conduce direttamente a Parigi, lì dove c’è Goncalo Ramos, bomber lusitano di proprietà del Paris Saint Germain che non è certo soddisfatto del suo impiego agli ordini di Luis Enrique e si sta guardando intorno, in cerca di una soluzione che possa soddisfarlo maggiormente.

L’affare, però, non è certo semplice da chiudere. Basti pensare che il PSG abbia sborsato 65 milioni di euro per acquistarlo e non ha alcuna intenzione di svenderlo. Ecco perché il Milan, che al momento non ha un budget tale a disposizione da poter coprire l’onere della spesa, vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il Milan, però, può puntare anche su un alleato importante, in grado di poter risolvere quasi ogni problema. Ci riferiamo a Jorge Mendes, potente agente lusitano e procuratore del bomber. In ottimi rapporti con il Milan, soprattutto dopo la chiusura dell’affare Estupinan, potrebbe avere un ruolo determinante anche da intermediario per il trasferimento del bomber.

Tutto, però, dipenderà dalla Juventus e da Vlahovic: Max vuole Dusan e questo è un assunto su cui è impossibile transigere.