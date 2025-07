Un video “galeotto” lancia la bomba: tifa Inter da sempre, che tridente con Lookman e Lautaro

C’è un figlio con una maglia dell’Inter e un padre che da anni aspetta il momento giusto. Una passione che riaffiora nel giorno in cui tutto sembra tornare al suo posto

In questo momento l’Inter è tutta concentrata su una trattativa complicatissima, forse la più spinosa dell’estate: portare Ademola Lookman in nerazzurro. Marotta e Percassi stanno incrociando le lame da giorni, ma l’impressione è che il finale sia già scritto. La quadra si troverà, e nelle casse dell’Atalanta finiranno circa 50 milioni di euro.

Lookman è il giocatore su cui punta forte Cristian Chivu per chiudere il cerchio. L’idea è quella di completare un tridente da stropicciarsi gli occhi con Lautaro e Thuram. Un tridente, però, che rischia anche di essere un po’ sbilanciato. Perché Marcus, va detto, a Milano era arrivato come esterno puro. Solo che da quando ha messo piede qui ha fatto un altro mestiere: la punta centrale. Tornare indietro, oggi, potrebbe non essere così immediato.

Senza contare che uno come Thuram sul mercato ha un peso. È un profilo che piace a tanti e in Premier c’è più di un club pronto a investire. Se arriva l’offerta giusta, l’Inter non può permettersi di fare la snob. È uno scenario da tenere in considerazione, anche se oggi non è ancora sul tavolo.

Berardi all’Inter, un sogno che si realizza: e quel video con suo figlio commuove tutti

Ma c’è un altro nome che torna a galla. Uno che a Milano ci verrebbe di corsa. Non è un ragazzino, anzi. Però da dieci anni è una certezza del nostro calcio. E anche se il grande salto non l’ha mai fatto, il talento non gli è mai mancato. Sta tornando in Serie A da protagonista, da capitano. Ed è cresciuto con un sogno nel cuore. Sì, stiamo parlando proprio di lui: Domenico Berardi.

Berardi, lo sanno tutti, a 18 anni è stato in comproprietà con la Juve. Poi però il bianconero non l’ha mai vestito. E lui stesso lo spiegò senza giri di parole: alla Juve non ci voleva andare. Perché? Perché da bambino tifava Inter. Punto.

E proprio oggi è spuntato un video che ha riacceso la fiamma. Mimmo torna dal ritiro del Sassuolo, ad accoglierlo c’è il figlio con addosso la maglia numero 10 dell’Inter. Non è una pubblicità, non è uno sponsor. È un gesto semplice, quasi spontaneo. Ma di quelli che, nel mondo del calcio, fanno rumore.

Ora, nessuno dice che basti una maglia per avviare una trattativa. Sarebbe ridicolo. Però le condizioni per pensarci ci sono tutte. Chivu sta ragionando su un nuovo assetto, meno rigido del solito. Con Lookman non più nel 3-5-2 classico, ma con due trequartisti dietro Lautaro. E lì, sulla destra, uno come Berardi ci starebbe perfettamente.

In più, ha 31 anni. Il cartellino non costerebbe un’esagerazione. Il Sassuolo, appena tornato in A, stavolta non farà barricate, soprattutto se si tratta dell’Inter. E se parte Thuram, un tridente con Berardi, Lookman e Lautaro non è fantacalcio. È un’opzione concreta. Magari anche il regalo giusto, alla fine, per chi quella maglia l’ha sempre desiderata.