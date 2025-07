Echeverri alla Roma, tutto vero: la trattativa esiste, c’è solo un problema

Un nome nuovo che accende la fantasia. Un incastro che unisce due visioni di calcio molto più vicine di quanto sembri. Ma tra volontà e realtà, c’è un dettaglio che può cambiare tutto

Il mercato della Roma procede spedito e, dopo Wesley e Vasquez, è pronto ad essere ufficializzato anche Daniele Ghilardi. Gasperini ha quindi anche il centrale difensivo che chiedeva, oltre al secondo portiere e all’esterno destro.

Mancano ancora alcuni tasselli perché Gasperini possa dirsi soddisfatto. Uno è un esterno a sinistra, poi sicuramente un altro centrocampista centrale, e poi servirà un trequartista mancino, visto che in quella posizione al momento c’è solo El Shaarawy. Si potrebbe adattare Dybala, ma non è detto che resti.

Sono venuti fuori tanti nomi in questi giorni, ma ieri ne è emerso uno che ha qualcosa di più. Di diverso. Di pesante. Un nome che, se dovesse andare in porto, darebbe un senso molto più alto alla ricerca di qualità e potenziale.

Si è parlato di Claudio Echeverri. Il ragazzo del Manchester City. Uno che non è ancora pronto per Guardiola, ma che Guardiola non vuole perdere. Uno su cui il City punta, ma che nel frattempo deve giocare. E qui entra in gioco la Roma e una sinergia antica tra i due tecnici.

Guardiola manda Echeverri da Gasperini: il nodo è il riscatto

Pep Guardiola e Gasperini si stimano da sempre. Pep ha detto più volte che tra tutti gli allenatori italiani, Gasperini è quello che guarda il calcio come lui. Che lo pensa come lui. E forse è anche per questo che il City ha iniziato a ragionare sull’ipotesi Roma per Echeverri. Perché Gasperini è uno dei pochi che davvero potrebbe valorizzarlo. Potrebbe farlo crescere, ma soprattutto potrebbe farlo giocare.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews, la trattativa è reale. Non un’idea suggestiva, non un nome buttato lì. Un nome che piace. E parecchio. Gasperini l’ha chiesto, Massara ci sta lavorando. Il giocatore c’è, l’apertura pure. Ma c’è anche un ostacolo. Non piccolo.

La Roma lo vorrebbe in prestito, ma con un diritto di riscatto. Magari alto, come nel caso Ferguson. Il City, invece, non vuole sentirne parlare. Preferirebbe un prestito secco, senza opzioni. Il motivo è semplice: Echeverri è considerato un investimento troppo importante per concedere a qualcun altro la possibilità di portarselo via a cuor leggero.

La Roma, dal canto suo, ha poche intenzioni di investire tempo, risorse e minuti per crescere un talento senza poterlo trattenere. Se si apre uno spiraglio per inserire il riscatto, anche solo potenziale, l’affare si fa. Se resta l’idea del prestito secco, allora le cose si complicano. Perché sì, Echeverri è un giocatore che farebbe comodo subito. Ma nessuno, oggi, vuole fare il lavoro sporco per altri, senza ritorno. Nemmeno Gasperini.