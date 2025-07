Il Como non si ferma più: non solo Morata, arrivano due bomber

Alvaro Morata è un chiaro obiettivo ma Fabregas vuole anche un altro bomber: assalto al centravanti della Nazionale italiana

Oltre 100 milioni di euro spesi sul mercato e non fermarsi. Il Como è una delle rivelazioni della scorsa stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi. Vuole stupire ancora e soprattutto ambire alle posizioni nobili della classifica. La proprietà, con il chiaro obiettivo della qualificazione alle coppe e magari lottare per il titolo anche in pochi anni, ha confermato Fabregas in panchina e l’ossatura della scorsa stagione, rispedendo al mittente anche offerte importanti.

Il Como ha invece rilanciato, realizzando fin qui un mercato davvero imponente: diversi i calciatori acquistati, su tutti il talento Baturina che nel precampionato sta già incantando ed è pronto a diventare il nuovo crack in vista della prossima stagione. Il mercato del Como, però, non è certo finito qui, anzi.

Dopo aver provato invano ad ingaggiare Thiaw, con il difensore tedesco che ha rifiutato la proposta, la dirigenza è ora impegnata a risolvere il nodo Morata. Con il Milan ed il calciatore l’accordo è già stato trovato: resta solo da convincere il Galatasaray che vorrebbe un indennizzo per sciogliere anticipatamente il prestito in scadenza nel giugno prossimo.

Morata priorità assoluta ma Fabregas vuole un altro bomber ancora

Se Morata è la priorità assoluta, l’attacco dei lariani potrebbe arricchirsi anche di un altro talento. D’altronde l’ambizione, come detto, è davvero alta e non si vuole lasciare nulla al caso. Nel mirino c’è l’attaccante dell’Italia, quel Roberto Piccoli che nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari è andato in doppia cifra.

Ben 10 gol realizzati e 12 i milioni investiti per riscattarlo dall’Atalanta secondo accordi stabiliti in precedenza. Ed il Cagliari non ha nessuna intenzione di cederlo, se non per una proposta di almeno 30 milioni di euro. Al momento, dopo essere stato un’idea di Fiorentina – in caso di cessione di Kean – e Roma, sondaggi sono arrivati da West Ham e Benfica, con inglesi e lusitani che potrebbero rifarsi sotto nelle prossime settimane.

In Italia, però, occhio al Como. Il calciatore lascerebbe Cagliari solo per un club con maggiori ambizioni e di certo la società lariana rientra appieno in questa categoria. Fabregas apprezza molto il bomber ed avrebbe chiesto alla dirigenza l’ingaggio di un altro centravanti: da qui l’ipotesi di imbastire una trattativa con i sardi per portare in riva al Lago il bomber.

D’altronde l’allenatore spagnolo ha spiegato ai suoi dirigenti di voler una valida alternativa per ogni reparto e con Piccoli si sentirebbe decisamente al sicuro.