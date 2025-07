Inter, sono troppi 50 milioni per Lookman: Marotta sceglie il piano B low cost

Ademola Lookman all’Inter, continua ad esserci distanza con l’Atalanta sulla valutazione: spunta il piano B “low cost”

Ademola Lookman, solo e soltanto lui. Cristian Chivu vuole l’esterno dell’Atalanta per formare un reparto offensivo di tutto rispetto e soprattutto ben amalgamato. L’obiettivo è chiaro: avere alternative di livello a disposizione per non chiudere la stagione in debito d’ossigeno e, soprattutto, ripetere quanto accaduto l’annata scorsa.

A Thuram e Lautaro Martinez si è già aggiunto Bonny, un calciatore che Chivu conosce bene per averlo allenato a Parma gli ultimi mesi della scorsa stagione. Tutto da decidere, invece, il futuro di Pio Esposito: il talento è indiscutibile ma potrebbe essere anche ceduto per fare cassa oppure in prestito per fargli accumulare ulteriori minuti ed esperienza.

Con Lookman, invece, Chivu avrebbe un poker di tutto rispetto, talmente forte da riscrivere in un amen le gerarchie per la lotta scudetto: un potenziale del genere potrebbe anche bastare per dare l’assalto alla Champions League. Ecco perché Marotta ed Ausilio stanno trattando senza sosta con l’Atalanta: l’obiettivo è chiudere in fretta per mettere a disposizione del tecnico l’esterno nigeriano ma non mancano i problemi con l’Atalanta.

Inter, l’alternativa di Lookman gioca in Premier

Anche l’ultima offerta dell’Inter, infatti, non ha soddisfatto la Dea. Sul piatto sono stati messi 42 milioni più 3 di bonus, una cifra ben lontana dai 50 chiesti dagli orobici. Di questo passo, sembra davvero impossibile trovare un accordo tra le parti. Nelle ultime ore, però, si stanno moltiplicando i rumors: a 43 milioni con 5 di bonus annessi si può chiudere con estrema soddisfazione da parte di tutti.

L’Inter, però, ha stanziato un budget di 45 milioni per il grande colpo e non è escluso che Oaktree dia disco rosso al rilancio extrabudget. Ecco perché la dirigenza lavora su un’alternativa, un piano B di primissimo livello ma meno costoso del nigeriano.

Si tratta di Nkunku, attaccante francese arrivato nel 2023 dal Lipsia per la modica cifra di 65 milioni di euro. Un esborso notevole non ripagato sul campo: solo 18 i gol segnati in 62 presenze e così, dal momento della necessità di sfoltire l’attacco da parte dei Blues, Nkunku è diventato l’indiziato numero uno.

Ed i 45 milioni di euro stanziati dall’Inter per Lookman potrebbero ampiamente bastare. Anzi, sono addirittura troppi considerato come l’Equipe raccontava di una valutazione tra i 35 ed i 40 milioni data dai londinesi per il calciatore. Di fatto Marotta ed Ausilio potrebbero anche chiudere la trattativa subito qualora decidessero di affondare il colpo.

L’unico problema potrebbe essere dettato dall’ingaggio. Nkunku, infatti, guadagna 6,5 milioni di euro netti a stagione, due in più dallo stipendio accettato da Lookman con l’Inter. Ed il nigeriano, ad oggi, è ancora la migliore opzione per l’Inter, la primissima scelta.