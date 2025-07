Non solo Lookman, Chivu vuole anche Leoni: l’Inter ha due problemi (quasi) insormontabili

Cristian Chivu ha chiesto un difensore alla dirigenza: per rinforzare il reparto vuole Giovanni Leoni dal Parma ma ci sono due problemi per i nerazzurri

Un mercato da 100 milioni di euro o giù di lì. L’Inter non conosce mezze misure. Se nella scorsa stagione, quella post scudetto, solo due gli arrivi per Simone Inzaghi, entrambi a parametro zero, quest’anno i nerazzurri hanno deciso di dare una sterzata decisa.

Complice il cambio di tecnico ma anche e soprattutto la delusione per gli zero titoli conquistati in stagione dopo aver lottato fino alla fine su tutti i fronti, in Viale della Liberazione hanno deciso di investire pesantemente. E così sono già 60 i milioni di euro investiti per tre colpi: Sucic per la mediana, Luis Henrique per rinforzare le corsie laterali e Bonny in attacco per sopperire agli addii di Correa ed Arnautovic.

Tre acquisti ma Marotta ed Ausilio non si fermano, anzi. L’assalto a Lookman può consentire ai nerazzurri di costruire una rosa tra le migliori in Italia ed in Europa per quanto riguarda l’attacco se non dovessero andare via Thuram e Lautaro Martinez. C’è però da trattare con l’Atalanta e ridurre l’ampia forbice al momento esistente tra domanda ed offerta.

Leoni pupillo di Chivu: il piano di Marotta può non bastare

I prossimi giorni saranno decisivi non solo per l’esterno nigeriano. C’è da rinforzare anche la difesa ed a tal riguardo Chivu ha le idee molto chiare: vuole Giovanni Leoni, il giovane centrale che si è imposto a Parma nell’ultima stagione. Il tecnico rumeno l’ha allenato in gialloblu e conosce benissimo quale può essere l’apporto del giovane calciatore.

Da qui la richiesta alla dirigenza. L’Inter si è già mossa tanto che Edoardo Crnjar, agente del calciatore, è stato visto varcare il portone della sede nerazzurra in Viale della Liberazione. Il classe 2006 è vincolato ai Ducali fino al giugno del 2029 ed è stato acquistato dalla Sampdoria nella scorsa stagione per 4,8 milioni di euro più 3,5 di bonus oltre al 10% sulla rivendita futura.

Sono due, però, i problemi di non poco conto per l’Inter nell’operazione Leoni. In primis la valutazione data dal Parma. Nella scorsa stagione il giovane calciatore ha disputato 17 presenze (10 con Chivu in panchina) ed è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, già nel giro della Nazionale.

Vista anche l’età, il Parma spara altissimo. Servono 40 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra altissima per l’Inter che di certo non può spendere. E così, per abbattere questo ostacolo, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino del classe 2002 Sebastiano Esposito più 25 milioni di euro.

L’altro grande problema è dato dalla concorrenza. Su Leoni ci sono anche Juventus e Milan ma la rivale più pericolosa è senza dubbio il Liverpool. Il fascino della Premier League non ha eguali e soprattutto i Reds hanno una disponibilità economica di molto superiore a quella dei club italiani e potrebbero così sbaragliare ogni tipo di concorrenza.