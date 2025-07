Kolo Muani, quale sarà il suo destino? C’è un nuovo aspetto da considerare

La Juventus vuole acquistare il bomber francese ma al momento permangono ancora difficoltà: spunta un nuovo aspetto

La soap opera continua, e si fa anche più avvincente che mai. Quale sarà la prossima squadra di Kolo Muani? Un po’ come chiedere le previsioni del meteo per il mese di settembre. Più facile avere risposte certe dalla Sibilla Cumana, insomma, oppure capire il destino dalla sfera di cristallo.

Di certo c’è che il bomber è tornato a Parigi ma è solo di passaggio. Proprio come nella scorsa stagione, anche in quella che sta per iniziare non rientra nei piani di Luis Enrique. E così lascerà nuovamente la Francia in cerca di una nuova sistemazione. Ma quale può essere? Una domanda da un milione di euro.

Non è un mistero che la Juventus lo rivorrebbe, quasi ad ogni costo. Tudor, proprio come Thiago Motta prima di lui, è rimasto stregato dalle qualità del bomber. Otto gol in 16 presenze il bottino del centravanti in Serie A che anche al Mondiale per Club si è messo in mostra con due gol.

Il PSG vuole 45 milioni: la strategia della Juve per chiudere

Nelle intenzioni della dirigenza bianconera può essere la spalla ideale di Jonathan David nel 3-4-2-1 bianconero ma anche l’alter ego del canadese. Insomma, una pedina quasi fondamentale che colmerebbe definitivamente il problema dell’attacco, considerato come Vlahovic sia in uscita.

Vederlo ancora con la maglia della Juve, però, non è certo semplice. Nelle ultime ore anche il Manchester United ha messo gli occhi sul calciatore, un nuovo ostacolo che può creare altri problemi alla società bianconera. D’altronde per la Juve ce n’è già uno bello grosso di problema: è quello relativo alla valutazione data al calciatore dal Paris Saint Germain.

I transalpini chiedono non meno di 40-45 milioni da mettere a bilancio già in questa sessione di mercato. Una cifra che la Juventus non dispone al momento anche per la difficoltà nel cedere Vlahovic. Alla Continassa, però, hanno già pronta la strategia: i dirigenti sono disposti ad accontentare le richieste francesi avvicinandosi il più possibile alla cifra.

Come? Inserendo cospicui bonus per obiettivi individuali e di squadra ma anche l’obbligo di riscatto da far scattare attraverso clausole facilmente attivabili. Basterà? La distanza al momento c’è ed è chiara ma la volontà della Juve è quella di chiudere l’affare. L’impressione è che si possa chiudere in tempi anche relativamente brevi, con la Juve chiamata ad accelerare per evitare nuove intromissioni dalla Premier League.