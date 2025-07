Kolo Muani alla Juve, il nuovo ostacolo che frena i bianconeri: virata sul piano B

Kolo Muani è sempre un chiaro obiettivo dei bianconeri ma c’è un nuovo ostacolo: Comolli ha sempre in piedi il piano B e non solo

Quando una squadra come la Juventus inizia a muoversi sul mercato, lo fa con un piano ben preciso. L’arrivo di Jonathan David è stato un segnale forte, chiaro. Ma non basta. L’uscita sempre più probabile di Dusan Vlahovic lascia una casella vuota davanti, e i bianconeri vogliono riempirla con un nome che dia continuità e profondità al reparto offensivo.

Ed ecco che torna a farsi strada un nome che a Torino conoscono già: Randal Kolo Muani. Dopo i mesi in prestito sotto la Mole, il francese è di nuovo nei radar della dirigenza juventina. Non è un semplice interesse di facciata: i contatti col PSG non si sono mai fermati. Anche perché il giocatore è ormai fuori dai piani di Luis Enrique e i parigini sono pronti a trattare. Ma la trattativa, come spesso accade in queste situazioni, è tutta in salita.

Kolo Muani, i numeri con la maglia della Juventus: ha convinto tutti

Chi ha seguito la Serie A da gennaio in poi sa quanto sia stato importante Kolo Muani per la Juve. Arrivato in prestito secco a metà stagione, ha impiegato pochissimo tempo a entrare nei meccanismi della squadra. In 16 presenze in campionato, ha messo a referto otto gol e un assist, dimostrando di poter essere un punto fermo dell’attacco.

Non solo: al Mondiale per Club ha confermato le sue qualità, con due reti e un assist in tre partite. Un rendimento costante, una presenza fisica importante, e una capacità di muoversi senza palla che ha fatto molto comodo prima a Thiago Motta e poi a Tudor.

Non è un caso che la Juventus stia facendo di tutto per riportarlo a Torino, magari per affiancarlo a David in un attacco a due. Oppure per alternarsi con lui in un reparto più fluido, in base agli avversari.

Contatti in corso con il PSG, ma il nodo è sulla formula

La Juventus ha una strategia chiara: vuole riportare Kolo Muani a Torino, ma senza compromettere l’equilibrio economico del club. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto. Il Paris Saint-Germain, però, gioca una partita diversa: i francesi vogliono monetizzare subito o almeno avere la certezza del riscatto, spingendo per un obbligo legato a determinate condizioni.

Al momento le due società restano distanti, sia sulla formula che sulle cifre. Ma non è detto che un compromesso non possa essere trovato nei prossimi giorni. I dialoghi sono vivi, anche se al momento non c’è ancora stato quel passo decisivo che possa sbloccare l’affare.

Alternative sul tavolo: occhi su Hojlund e non solo

Se l’affare Kolo Muani dovesse saltare o rallentare ulteriormente, la Juve non si farà trovare impreparata. Uno dei nomi che piace è Rasmus Hojlund, attualmente al Manchester United, ma il suo profilo comporta costi importanti e trattative complesse.

Paradossalmente, l’interesse degli inglesi per Kolo Muani potrebbe creare un incrocio tra i due attaccanti, aprendo scenari inattesi anche per il club torinese. Ci sono poi opzioni più sostenibili dal punto di vista economico, magari legate a giovani emergenti o a profili in cerca di rilancio.

Il mercato è ancora lungo e molto dipenderà anche dalle uscite, a cominciare proprio da quella di Vlahovic. In ogni caso, la sensazione è che qualcosa si stia muovendo sotto traccia, con la Juve pronta a cogliere l’occasione giusta al momento opportuno.