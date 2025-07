Addio Inter, pronta la cessione in Premier per 35 mln: il sostituto arriva dalla Serie A

Sfumato l’addio di Calhanoglu, adesso potrebbe essere un altro pezzo da 90 dell’Inter a partire per fare cassa

Mentre gli occhi dei tifosi interisti sono puntati tutti sull’affare Lookman, a Viale della Liberazione si continua a lavorare anche negli altri reparti per consegnare al neo tecnico Cristian Chivu la miglior rosa possibile per la prossima stagione. I primi acquisti sono stati quelli di Bonny, Luis Henrique e Sucic (opzionato già a gennaio), oltre al ritorno dei fratelli Esposito, con un esborso totale da oltre 70 mln per i vice campioni d’Europa. Oltre a Lookman però, Chivu chiede anche un difensore centrale che possa far rifiatare Acerbi e De Vrij, che hanno rispettivamente 37 e 33 anni.

Nelle ultime ore è emersa una offerta da 32 milioni di euro da parte del Crystal Palace per il difensore tedesco Yann Aurel Bisseck, attualmente all’Inter. Il club inglese avrebbe già presentato la sua proposta ufficiale e a Milano si valuta seriamente l’ipotesi di una cessione.

Per l’Inter si tratterebbe di una plusvalenza straordinaria, considerando che il giocatore era stato acquistato appena un anno fa per circa 7 milioni di euro. Una differenza che rappresenta un’occasione ghiotta dal punto di vista finanziario, specialmente in un mercato dove ogni euro può fare la differenza nella costruzione della rosa.

Addio Bisseck, due nomi per sostituirlo: i preferiti di Chivu

Il difensore tedesco, classe 2000, nonostante qualche errore di troppo decisivo per ha dimostrato di avere ottime doti tecniche e fisiche, tanto da attirare l’interesse della Premier League. La cifra offerta dal Crystal Palace è vicina ai 40 milioni che l’Inter chiede per trattare la cessione del tedesco, motivo per cui se il club inglese dovesse insistire non sarebbe difficile arrivare alla fumata bianca.

Bisseck però non è considerato imprescindibile per Chivu, e la sua cessione potrebbe permettere al duo Marotta-Ausilio di poter investire su profili considerati funzionali al progetto tecnico del rumeno. La sua cessione permetterebbe all’Inter di muoversi con decisione su alcuni obiettivi di mercato già individuati. Uno di questi è Koni De Winter, difensore del Genoa, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Il belga è considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Resta vivo anche l’interesse per Giovanni Leoni, giovanissimo talento del Parma che Chivu conosce bene e con cui l’Inter avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore, e sta studiando la formula giusta per convincere il club gialloblu. La società emiliana però continua a chiede cifre elevate, attorno ai 30-40 milioni, motivo per cui l’affare appare ancora in salita.