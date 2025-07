Jackpot Inter, Leoni a zero euro: due calciatori sul piatto

Uno lo chiedi perché ti serve subito, l’altro lo prendi perché sarà il tuo futuro. Ma servono soldi, incastri, tempismo. E magari anche un pizzico di coraggio

Al di là della trattativa Lookman, che si avvicina sempre di più a una conclusione positiva, l’Inter continua a pensare a come rinforzare la difesa. Serve un calciatore che raccolga l’eredità di Acerbi e De Vrij. E quel calciatore è stato individuato in Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma, per il quale garantisce Christian Chivu.

L’ha voluto lui. L’ha indicato con decisione. E l’ha chiesto alla società come primo investimento per il nuovo ciclo. Il problema, ovviamente, è il prezzo. Il Parma non si schioda dalla sua valutazione: 40 milioni di euro. Una cifra enorme per un 2006, anche se forte.

L’Inter, che sta già lavorando per chiudere Lookman a cifre che superano i 45 milioni complessivi, sa bene che un’operazione del genere va finanziata. E allora l’unico modo per avvicinare Leoni è trovare un equilibrio economico. Non solo con i soldi, ma con le idee.

Una di queste porta a Sebastiano Esposito, che può diventare una contropartita gradita. L’attaccante, rientrato dopo il prestito all’Empoli, piace al nuovo allenatore del Parma, Carlos Cuesta. In un contesto come quello emiliano potrebbe fare la differenza. E rappresenta un buon modo per abbassare la richiesta iniziale di una decina di milioni, o poco meno.

Ma non basta. Il vero nodo resta sempre lo stesso: servono soldi. E per trovarli, un sacrificio nel reparto difensivo potrebbe diventare inevitabile.

Premier League su Bisseck: offerta da capogiro che “finanzia” Leoni

L’occasione arriva dalla Premier, come spesso capita quando si parla di mercato in uscita. Il nome è quello di Yann Bisseck, centrale tedesco classe 2000 che ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Non è mai stato davvero un titolare fisso, ma ha mostrato qualità. Il Crystal Palace si è fatto avanti con un’offerta molto importante: 32 milioni di euro.

E qui la riflessione diventa concreta. L’Inter lo valuta positivamente, ma non lo considera intoccabile. A quelle cifre, la cessione diventa un’opzione realistica. Si libererebbe spazio in rosa e si otterrebbe liquidità per reinvestire su Leone, senza dover forzare nulla.

Chiaramente la partenza di Bisseck creerebbe un buco sulla destra. Ma c’è Pavard. E c’è soprattutto Darmian, l’uomo che ha sempre fatto tutto. Esterno, braccetto, tappabuchi di lusso. Uno che non chiede mai, ma che risponde sempre. Con lui, la coperta resta abbastanza lunga per tenere tutto al sicuro.

Lookman potrebbe essere il primo rinforzo, poi Leoni potrebbe essere il secondo. O meglio, quello che arriva grazie a un gioco di incastri. Esposito in cambio, Bisseck in partenza, un po’ di sforzo sulla formula, magari con un prestito con obbligo. Così il colpo da 40 milioni può diventare praticamente un colpo da zero. D’altra parte i 32 di Bisseck più gli 8 di Esposito fa proprio 40.

Perché questo è il vero jackpot: trasformare una richiesta fuori scala in un affare sostenibile. Con logica, tempismo e visione. Tutto quello che l’Inter sta provando a mettere dentro questa nuova fase.