Lookman, l’Atalanta ha detto sì! Le condizioni del trasferimento

Non serve leggere tra le righe. Un piccolo passo ancora, poi le parti si stringeranno la mano: l’Inter avrà presto l’esterno che chiedeva Chivu

Ademola Lookman sarà con tutta probabilità un calciatore dell’Inter. Ormai ci sono pochi dubbi. La squadra nerazzurra ha sciolto le riserve e ha piazzato un attacco bello deciso all’Atalanta, che ha fatto resistenza, ha cercato di tenerlo, ha alzato la voce. Ma alla fine sta ottenendo quello che voleva: soldi. Tanti. E molto vicini a quelli richiesti da subito.

I Percassi non si sono mai spostati da quella soglia dei 50 milioni di euro. L’Inter si era fermata a 40, poi ha rilanciato a 42 più 3 di bonus. E a quel punto la trattativa ha fatto un bel passo avanti. Non siamo alla fumata bianca, ma l’accordo è all’orizzonte. Serve solo un altro piccolo sforzo per arrivare in fondo.

La conferma più significativa è arrivata da chi, all’apparenza, sembrava voler chiudere la porta. L’intervista di Luca Percassi, letta in un certo modo, può sembrare una risposta dura all’Inter. In realtà è tutto il contrario. È un sì. non detto, ma chiarissimo.

Quando dice che i tempi li detta l’Atalanta, che servono le condizioni giuste, che non accetta ultimatum, Percassi in realtà sta dicendo: l’offerta è ancora un filo bassa, fate uno sforzo e lo portate via. Lo sta mettendo nero su bianco, solo in maniera diplomatica, senza concedere la scena. Anche perché un’operazione da 50 milioni non si chiude con una stretta di mano in piazza.

Lookman vuole l’Inter e ora l’Inter può chiudere: un ultimo sforzo ed è fatta

L’Inter lo sa. Marotta e Ausilio lo sanno benissimo. Sa che questa mossa dell’Atalanta è solo l’ultimo tentativo per ottenere un piccolo rilancio. E probabilmente sa anche quanto serve per chiudere. Una cifra che non sposta gli equilibri economici, ma che serve a chiudere la pratica con la faccia alta da entrambe le parti.

In tutto questo, Lookman sta spingendo forte. Vuole l’Inter, ha già fatto sapere che gradisce la destinazione e non ha nessuna intenzione di restare dov’è. L’Atalanta lo sa. E infatti non si sta opponendo, vuole semplicemente comandare le condizioni. Dettare tempi e cifre. E farlo senza cedere al pressing mediatico.

Il nodo, a questo punto, è solo tecnico. Se ci sarà questo piccolo rilancio, l’operazione si chiude. I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, lo ha detto lo stesso Percassi. Non ci sono frizioni, né vere chiusure. Solo una distanza ancora da limare, ma ci siamo, nonostante qualche ingerenza soprattutto dall’estero. Anzi, praticamente ci siamo.

Marotta lo sa. L’Atalanta lo sa. E soprattutto, Lookman lo sa. Manca solo un passaggio. Poi si può partire davvero.