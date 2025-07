Milan, brutte notizie per Allegri: ancora una volta c’è una beffa da digerire

Il Milan ha incassato una brutta notizia per Allegri: la beffa è dura da digerire, che caos

Ti è mai capitato di essere a un passo dal traguardo, ma vedere tutto sfumare all’improvviso? È un po’ quello che sta succedendo al Milan con Ardon Jashari. Una trattativa che va avanti da settimane, fatta di rilanci, attese e speranze, rischia ora di essere rovinata da un colpo di scena in pieno stile calciomercato.

Non è solo questione di cifre, ma di strategie e tempistiche. E mentre i rossoneri continuano a credere nella chiusura, dall’estero arrivano segnali tutt’altro che rassicuranti.

Trattativa infinita: Milan e Bruges ancora lontani

Il nome di Jashari è segnato in rosso sul taccuino di Massimiliano Allegri, da poco tornato sulla panchina del Milan. L’allenatore ha chiesto rinforzi ben precisi: un attaccante con fiuto del gol e un centrocampista capace di dare ritmo e personalità. Il profilo dello svizzero del Club Bruges risponde in pieno a questa seconda esigenza.

Peccato che, a due mesi dall’inizio dei contatti, l’affare sia ancora bloccato. Il Milan ha messo sul tavolo 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus, una cifra importante, eppure il Bruges continua a prendere tempo.

Jashari, dal canto suo, ha sempre mostrato una volontà precisa: vuole solo il Milan. Lo ha detto chiaramente anche ai dirigenti di altri club. Ma il tempo passa, le tensioni crescono, e perfino il Club Bruges ha iniziato a mandare segnali forti, lasciandolo fuori dalle foto ufficiali e concedendogli ferie extra. Una mossa che sa di rottura, ma anche di sfida: se vuoi andar via, porta l’offerta giusta. E nel frattempo, altri club osservano da vicino.

Chelsea e Leverkusen in agguato: Jashari può sfuggire

Quando tutto sembrava nelle mani del Milan, ecco che entrano in scena due pesi massimi: Chelsea e Bayer Leverkusen. Secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, entrambi i club avrebbero già parlato direttamente con il giocatore. E anche se la sua risposta è stata un netto “voglio solo il Milan”, l’inserimento di questi club rischia di cambiare gli equilibri.

Non è solo una questione di soldi – anche se quelli non mancano – ma di tempo e ambizione. Il Leverkusen, fresco campione in Bundesliga, e il Chelsea, sempre pronto a investire sui giovani, potrebbero approfittare dell’indecisione rossonera. E se il Milan non dovesse affondare il colpo entro pochi giorni, la partita potrebbe davvero cambiare padrone. Non a caso, a Casa Milan si valuta un ultimo rilancio. Ma la sensazione è che siamo arrivati al momento della verità: dentro o fuori.

Ardon Jashari ha fatto la sua scelta, almeno fin qui. Ma in un mercato dove bastano poche ore per stravolgere tutto, la sua coerenza potrebbe non bastare. Il Milan è ancora convinto di poter chiudere, ma dovrà muoversi in fretta. E se il Bruges non cede, i rossoneri saranno disposti a cambiare obiettivo o alzare ancora la posta? Con Chelsea e Leverkusen pronti a inserirsi, i prossimi giorni saranno decisivi. E chissà se alla fine a spuntarla sarà davvero chi ha creduto per primo in lui, o chi ha saputo arrivare al momento giusto.