Milan, non bastava Jashari: si complica un altro obiettivo, Allegri sfiduciato

La trattativa per portare a Milano Jashari è ancora complessa e non si sblocca ma si complica anche un altro obiettivo per i rossoneri

Estupinan per colmare il vuoto sulla fascia sinistra dopo la partenza di Theo Hernandez, Samuele Ricci a raccogliere l’eredità di Reijnders volato al Manchester City. Due titolari ceduti ed altrettanti acquistati dal Milan in una sessione che di certo non può soddisfare Max Allegri.

Dato il valore e la qualità, ed il rispetto che nutriamo nei suoi confronti, nemmeno citiamo Luka Modric che certamente aiuterà il Milan sia dentro al campo che nello spogliatoio. Se, però, tiriamo i conti, beh è innegabile come sia deficitario il mercato del Milan in questo momento.

Allegri non può essere contento né soddisfatto perché sono ancora diverse le pedine che mancano all’appello. Il tecnico sta compiendo un vero capolavoro, almeno a vedere le amichevoli fin qui, ma gradirebbe qualche altra pedina. In primis un alter ego di Santiago Gimenez, perché il bomber da solo non può reggere il peso di una stagione intera, nonostante i rossoneri non giochino le coppe.

Milan, problema Doué: la posizione dello Strasburgo

Il bomber è solo il primo di tre colpi che attende l’allenatore: il secondo è un centrocampista, con la dirigenza di via Aldo Rossi che ha innescato una vera e propria trattativa ad oltranza per Jashari con il Brugge. Si lavora, si tratta ma il traguardo non si vede ancora.

Un po’ come sta accadendo con il terzino sinistro. Se per quanto riguarda Jashari, la trattativa è viva sebbene lontana dall’esito positivo, ce n’è un’altra che non lascia dormire sonni tranquilli a Max Allegri. Ci riferiamo a quella relativa al terzino destro, con il tecnico livornese che alla dirigenza ha presentato tanto di identikit preciso: vuole Guela Doué, fratello del fenomeno del Paris Saint Germain protagonista nella finale di Champions League.

Il calciatore, nell’amichevole disputata dallo Strasburgo contro l’Udinese, non figurava nemmeno in panchina. Ciò nonostante, il club alsaziano continua a fare muro e non si sposta da un millimetro rispetto alle sue richieste. Per il giovane terzino servono 30 milioni di euro, non uno di meno.

Ed a queste condizioni il Milan non può certo chiudere l’accordo. Da settimane la dirigenza lavora a fari spenti sull’operazione ma il classe 2002 è al momento blindato con un contratto fino a giugno 2029 e non vi sono margini di manovra. Nei prossimi giorni, quindi, il club dovrà prendere una decisione giocoforza, anche perché nel caso sarà necessario abbandonare questa pista e dirigere lo sguardo altrove.