Addio Esposito, l’Inter perde il suo baby bomber: la cifra

Esposito pronto a lasciare l’Inter: il baby bomber è destinato ad iniziare una nuova avventura lontano da Milano. Ecco la cifra.

Le ultime ore del mercato dell’Inter sono state particolarmente frenetiche e tutte concentrate sul mercato in entrata e sulla trattativa con l’Atalanta per Lookman, ma nella Milano nerazzurra sarà presto tempo di pensare anche alle uscite. Marotta e Ausilio infatti avranno il compito di sfoltire la rosa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione, anche per avere fondi a disposizione da investire per qualche ulteriore colpo in entrata. Inevitabilmente, i fari sono puntati sui giovani nerazzurri: i talenti delle giovanili dell’Inter hanno attirato l’attenzione di diversi importanti club e già in passato hanno dimostrato di poter portare importanti risorse nelle casse della società.

I fratelli Esposito sono certamente tra i prodotti del vivaio nerazzurro che hanno mostrato maggiore potenziale negli ultimi anni, e se per Pio sembra essere arrivata l’occasione di giocarsi le sue chance nerazzurre in prima squadra, Sebastiano sembra invece andare incontro ad un destino opposto.

Sebastiano Esposito pronto a lasciare l’Inter

Nell’attacco futuro dell’Inter non sembra esserci posto per Sebastiano Esposito. Il giocatore, che ha esordito giovanissimo in prima squadra, è sempre stato seguito con grande interesse dalla dirigenza, che ha sempre visto in lui un grande potenziale. Questo, però, non è mai veramente esploso fino in fondo, e le esperienze in prestito altalenanti collezionate nel corso degli anni sembrano avere convinto la dirigenza a privarsi del giocatore. Esposito è rientrato in nerazzurro dopo l’ultima parentesi all’Empoli, ma sarà solo “di passaggio”, nonostante le indubbie qualità.

Il ventitreenne è destinato infatti a lasciare Milano e ad iniziare una nuova avventura, sperando che questa possa portare ad una definitiva consacrazione. Diversi club hanno chiesto informazioni sul giocatore, dalla Fiorentina al Parma, sino ad alcuni club olandesi secondo quanto riportato dagli esperti di mercato. Nelle ultime ore, sembra essere il Cagliari quello più avanti nella corsa al giocatore, anche se la distanza con i nerazzurri, che vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni, continua ad essere molta.

Quel che sembra essere certo è che nelle prossime settimane Esposito lascerà Milano. Una volta chiuso, in un modo o nell’altro, la telenovela Lookman, per la dirigenza interista sarà il momento di tornare a concentrarsi anche sul mercato in entrata.