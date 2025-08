Il Bologna vuole Zanoli, il Napoli ora non fa sconti: c’è uno scambio che salverebbe tutti

Un terzino in bilico, un centrocampista che cerca spazio e due club che si incrociano di nuovo. Tutto gira intorno a un incastro, che potrebbe sistemare ogni cosa

Alessandro Zanoli potrebbe essere presto in uscita dal Napoli. Ma non perché non serva. Anzi, in questo momento è una pedina utile, sostenibile, formata in casa. Quindi comoda. Però non è detto che resti. Perché tutto dipende da un nome: Juanlu Sánchez.

Conte sta decidendo se chiudere per lui o se mollare l’idea. Il terzino del Siviglia, classe 2003, piace da settimane. È giovane, under 22, quindi non pesa in lista. E se arriva, Zanoli può andare. Se invece salta tutto, il Napoli se lo tiene e si copre il ruolo con un profilo già pronto e abituato all’ambiente.

Nel frattempo, Zanoli ha mercato. E non poco. È uno di quei giocatori che non ha bisogno di procuratori invadenti per farsi notare. Basta guardarlo due volte: corre, spinge, ha gamba e non si lamenta. Lo vuole il Bologna. Lo segue da mesi. Il Napoli ci aveva anche provato ad inserirlo nell’affare Ndoye, ma i rossoblu hanno fatto muro: Manna gli dava una valutazione troppo alta. E ora, con lo svizzero finito al Nottingham Forest, la situazione si è complicata ancora di più.

Il Bologna voleva prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha detto no. Ora accetta solo proposte con obbligo, a cifre vicine ai 10 milioni. Perché nel frattempo il tempo stringe, le alternative sono sempre meno e la lista va rispettata.

Zanoli al Bologna con lo scambio: al Napoli piace Fabbian

Ma uno spiraglio c’è. E si chiama Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 potrebbe essere la chiave per sbloccare tutto. Lo avevamo accostato al Napoli poco più di un mese fa. Ha struttura, corsa, capacità d’inserimento. Uno di quei mediani moderni che fanno tutto e si fanno notare poco. Ricorda un McTominay in embrione, ma con un discreto fiuto del gol. Non è un regista, non è un 10. È un 8 che si fa trovare dove serve.

E poi c’è un dettaglio non da poco: Fabbian è under 22. Quindi non ingombra. E a Bologna, con tutti i rinforzi che stanno arrivando in mezzo al campo, rischia di avere poco spazio. Lo sa anche lui.

Zanoli al Bologna, Fabbian al Napoli. Uno scambio quasi naturale, anche magari con un piccolo conguaglio a favore dei rossoblù. Tutti contenti. Il Bologna si ritrova un esterno pronto e già rodato in Serie A. Il Napoli aggiunge forza e profondità in mezzo, liberando il posto sulla fascia per Juanlu, se arriverà.

Non è un’idea campata in aria. È un incastro che, se preso di petto, può risolvere due problemi in un colpo solo. Ora serve solo la volontà di chiudere. Il resto, è già scritto.