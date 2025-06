Napoli, Anguissa può restare: sul mercato attenzione al “mini Frattesi”

Sembrava in uscita, ora invece può restare. E nel frattempo il Napoli cambia rotta, si riorganizza. Con Anguissa non arriva Frattesi, ma occhio a un nome nuovo. Giovane, duttile, già nel mirino di Conte. E con margini enormi

Il mercato è fatto così. Un momento prima sembra che un calciatore sia ormai destinato a lasciare la sua squadra, un momento dopo è tutto cambiato e quel calciatore resta lì dov’è. È il caso di Frank Zambo Anguissa.

Negli ultimi mesi sembrava ormai in uscita, pronto a cambiare aria. C’era un’aria da fine ciclo, anche in famiglia. Lui stesso sembrava aver già messo in conto un trasferimento all’estero. Il Napoli, infatti, non si era messo di traverso. Anzi: aveva esercitato l’opzione per allungargli il contratto proprio per avere il controllo della situazione e tutelarsi in caso di addio.

Poi però le offerte non sono arrivate. O meglio: non sono arrivate proposte convincenti. Né per il Napoli, né per il giocatore. E allora qualcosa è cambiato. Dentro Anguissa, soprattutto. Ha cominciato a vedere di nuovo azzurro, ha riannodato il filo e adesso sembra molto più propenso a restare. Decisione presa, o quasi.

Che Anguissa resti, non è una notizia che sconvolge il mercato. Ma fa comodo a tutti. Perché parliamo comunque di un giocatore che, pur tra alti e bassi, è stato spesso uno dei pilastri del Napoli. Ritmo, gamba, esperienza. Se fosse arrivata un’offerta importante, la società l’avrebbe valutata. Perché Anguissa ha 30 anni, un ingaggio non leggerissimo e un rendimento altalenante. Ma la sua permanenza semplifica la vita a Conte. E soprattutto offre la possibilità di investire in modo più mirato su altri ruoli.

Anguissa sì, Frattesi no: l’alternativa può essere Fabbian

Conte aveva indicato un nome preciso per sostituire Anguissa, qualora fosse partito: Davide Frattesi. Lo voleva già all’Inter, lo stima da sempre. Ma l’Inter ha fatto muro. Con Inzaghi sarebbe stato diverso, ma ora Frattesi è considerato centrale nel nuovo progetto di Chivu, e da Viale della Liberazione non è arrivata alcuna apertura.

E forse, a ben vedere, è stato un bene. Perché Anguissa e Frattesi, in campo, rischiano di pestarsi i piedi. Hanno lo stesso raggio d’azione, entrambi portano palla, entrambi vanno in inserimento. Due titolari per una sola maglia. Non avrebbe avuto senso.

Ma l’idea resta. L’idea di un giocatore con quelle caratteristiche: inserimento, corsa, capacità di aggredire l’area senza perdere il senso tattico. E allora, se non è Frattesi, serve qualcuno che ci assomigli. Un profilo che in Serie A già esiste. Più giovane, più malleabile, ma con margini di crescita interessanti. E che sta facendo bene nel sistema fluido di Vincenzo Italiano. Si tratta di Giovanni Fabbian, mediano classe 2003 del Bologna. Uno che abbina struttura, tempi di gioco e gol. E che potrebbe diventare il nuovo Frattesi di Conte.

Il Napoli ci sta pensando. Anche perché con il Bologna i dialoghi sono aperti: Ndoye e Beukema sono nomi già sul tavolo. E chissà che, tra una chiacchiera e l’altra, non possa spuntare anche quello di Fabbian. La valutazione è da chiarire: il Bologna probabilmente parte da almeno 20 milioni. L’Inter, che lo ha ceduto con diritto di recompra a 12 milioni, può riportarlo a casa. Ma l’idea, al momento, non è prioritaria. I nerazzurri vogliono aspettare, vedere come cresce.

E così, potrebbe essere il Napoli a inserirsi. Con un’offerta costruita, magari, anche all’interno di un pacchetto più ampio con altri giocatori. Un’idea, per ora. Ma un’idea concreta. E in certi casi, basta poco per farla diventare realtà.