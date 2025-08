Chiesa vuole la Serie A e sfoglia la margherita: resistono due opzioni ma la svolta è dietro l’angolo

Federico Chiesa è pronto e deciso a tornare in Serie A: l’esterno valuta le opzioni, due possibilità per l’esterno ma c’è una certezza assoluta

Federico Chiesa vuole la Serie A. Non ci sono più dubbi né incertezze, l’esterno intende tornare in Serie A anche per non perdere la possibilità della maglia azzurra, ammesso che l’Italia riesca a qualificarsi al prossimo Mondiale. L’esterno è reduce da una stagione completamente da dimenticare in Premier League.

L’entusiasmo di potersi misurare in un torneo al momento il più importante e seguito al mondo si è subito scontrato con le difficoltà di un calcio che ha patito fin da subito. I tanti infortuni, il ritardo di condizione ed un rapporto non idilliaco con Arne Slot sono stati la mazzata definitiva alle ambizioni dell’esterno.

E così Chiesa ha raccolto il numero minimo indispensabile di presenze per ricevere la medaglia di Campione d’Inghilterra. Basti questo ad immaginare quale sia stato l’apporto dell’ex Juve alla causa dei Reds. E così, all’alba di una nuova stagione, le strade si separeranno. Chiesa non intende gettare alle ortiche un’altra annata ed il Liverpool l’ha ormai scaricato, pronto ad ascoltare ogni proposta che arriverà per lui.

Chiesa, quale futuro per lui: c’è una certezza assoluta

Già, ma in quale squadra potrà giocare Federico Chiesa? L’esterno del Liverpool, come detto, vuole la Serie A. Vista la caratura del calciatore, di certo deve ambire ad un top club, peraltro gli unici che possano riconoscergli il suo lauto ingaggio. Facendo la conta, le opzioni non sono poi così tante, anzi.

La Juventus va ovviamente esclusa. Ha lasciato i bianconeri non certo in buoni rapporti e nel 3-4-2-1 di Tudor non c’è posto per lui. Il club bianconero è il passato e tale resterà. Da Torino a Milano, l’Inter nella scorsa stagione l’aveva seguito eccome ma al momento ha virato su altri obiettivi.

In primis Ademola Lookman, il vero colpo che Marotta vuole quasi ad ogni costo per rinforzare oltremodo l’attacco nerazzurro. E così va esclusa anche l’Inter. Decisamente più interessante può essere l’altra sponda del Naviglio. Max Allegri lo conosce benissimo e saprebbe come utilizzarlo al meglio.

Opzione validissima anche e soprattutto per i bookmakers che vedono Chiesa con la maglia rossonera indosso: una possibilità quotata 2,75 volte la posta. Ma se il Milan è una valida opzione, ce n’è un’altra che è addirittura in pole, quella più probabile. Si tratta del Napoli, alla ricerca di un esterno d’attacco dopo aver perso Ndoye, volato al Nottingham.

Antonio Conte apprezza molto Chiesa ed è pronto a dare il via libera alla trattativa: un’opzione che è quotata 2 volte la posta. Vedremo solo se gli azzurri affonderanno il colpo oppure vireranno il loro sguardo altrove. Gattuso, intanto, osserva interessato.