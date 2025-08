Era già un sogno proibito, ora è pure rigorista: conservate il budget per questo nuovo top player

Lo avevano già in cima alla lista. Poi ha cominciato a battere i rigori. Ora è impossibile ignorarlo. In un’asta che si annuncia senza pietà, sapere quando fermarsi – o quando insistere – è tutto

Inizia agosto e si inizia a pensare sempre di più al fantacalcio. La stagione sta per iniziare e sono già in programma le primissime aste. Il listone di Fantacalcio è uscito tre giorni fa, già sono in molti quelli che stanno iniziando a comporre le proprie rose.

Ci sono ormai tantissimi creator che danno consigli sul fantacalcio. E noi naturalmente non abbiamo la pretesa di darli come loro. Però c’è una notizia che è emersa in queste prime settimane di amichevoli che potrebbe far crescere ulteriormente l’hype intorno a un calciatore che di hype già ne aveva parecchio.

Lo scorso anno 6 gol e 7 assist con una fantamedia del 6,89, ma soprattutto tante giocate meravigliose che lo hanno messo in vetrina rendendolo uno dei calciatori più ambiti del nostro campionato e non solo al fantacalcio.

Stiamo parlando di Nico Paz, il talento scuola Real Madrid che il Como è riuscito a trattenere per un altro anno, con la promessa di consegnargli ancora di più le chiavi della squadra. Nico Paz è un protagonista annunciato di questa stagione e rispetto all’anno scorso può fare soltanto meglio, supportato da una squadra che si è rinforzata tantissimo e con un anno in più di maturazione sulle spalle.

Nico Paz rigorista è ancora più “appetitoso” dell’anno scorso: quanto investire su di lui

Un po’ è destinato a dare spettacolo, ma adesso c’è un altro fattore che lo rende ancora più appetibile ai fantacalcisti. Già, perché nelle prime uscite stagionali in amichevole con il Como, il talento ispano-argentino ha tirato anche i calci di rigore. L’altro rigorista visto è stato Douvikas, che però non dovrebbe essere titolare inamovibile visto l’imminente arrivo di Morata e non solo. Quindi si può pensare che in assenza – ma forse anche in presenza – dell’attaccante greco i rigori li calcerà lui.

E questo è un dettaglio che cambia parecchio le carte in tavola, perché se a un giocatore del genere, già centrale nel gioco, aggiungi pure i rigori, ecco che il prezzo all’asta schizza. Ma con un senso. Certo, non parliamo di spenderci mezzo budget: non è Lautaro, non è Lukaku, ma è un nome che al Classic può far comodo eccome e al Mantra può essere devastante per duttilità e posizionamento.

Chi lo vorrà, dovrà rilanciare. Perché quest’anno Nico Paz lo conoscono tutti, lo vogliono in tanti e il Como ha tutte le intenzioni di metterlo al centro del progetto. E se i segnali dell’estate verranno confermati, sarà anche il primo rigorista. Tradotto: potenziale doppia cifra, qualità palla al piede, rendimento costante. E con la possibilità che esploda in via definitiva, diventando uno di quei colpi che a fine stagione fanno dire “eh, quello l’ha preso alla prima asta a un prezzo umano”.

Fate voi. Ma quest’anno, per prenderlo, servirà un’asta vera. E forse, ne vale la pena.