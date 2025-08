Lookman, adesso è ufficiale: il gesto dell’Atalanta vale più di mille parole

Ademola Lookman, arriva il gesto che può cambiare tutto: l’Atalanta ha compiuto il passo decisivo, che colpo di scena

Ademola Lookman all’Inter è senza dubbio uno dei trasferimenti che sta maggiormente catalizzando l’attenzione del calcio italiano. Vista la caratura del calciatore, è senza dubbio una possibile operazione che può riscrivere non poco le gerarchie del nostro campionato. L’esterno nigeriano dell’Atalanta, quando in forma, è semplicemente devastante.

Può da solo decidere le partite e metterlo in un reparto che comprende anche Lautaro Martinez e Thuram, beh, può davvero essere decisivo ai fini della lotta scudetto. Marotta ed Ausilio lo sanno benissimo, ecco perché lavorano senza sosta per poter chiudere l’operazione.

Una trattativa lunga, proprio per l’importanza ed il valore del calciatore. Da un lato l’Atalanta che chiede 50 milioni per il calciatore, dall’altro l’Inter che al momento si è fermata a poco più di 40. Serve un extra budget ai meneghini e non è detto che Oaktree accetti.

Oppure la Dea dovrà abbassare le pretese visto anche l’accordo raggiunto tra il calciatore e la società di Viale della Liberazione. La trattativa viaggia su questi binari, con un filo sottilissimo che può essere determinante.

Lookman, la proposta dell’Inter e l’ultimatum: la situazione

L’affare andrà in porto? Chi cederà prima? Domande più che lecite ai quali di fatto nessun operatore di mercato al momento riesce a rispondere. Eppure sembra davvero vicina una svolta. Il braccio di ferro tra i due club d il calciatore è iniziato: i 42 milioni di euro più 3 di bonus offerti da Milano non sono ritenuti sufficienti ma l’Inter ha deciso di fermarsi: nessun rilancio, per una sorta di ultimatum e del più classico dei “prendere o lasciare”.

Un muro contro muro ma, come dicevamo, la svolta è davvero vicina. Come? Basti vedere il gesto di Ivan Juric. Il tecnico nerazzurro in vista dell’amichevole di lusso contro il Lipsia in programma domani, non ha convocato Lookman. Tra i calciatori a disposizione del tecnico croato ci sono De Ketelaere, Sulemana, Maldini, El Bilal Touré e Scamacca.

Il nigeriano è l’unico non convocato al pari di Mitchel Bakker e Sead Kolasinac. Ovviamente, vuol dire tutto e niente questa decisione: potrebbe essere una semplice scelta dovuta ad un calciatore poco lucido dal punto di vista mentale visti i rumors di mercato o semplicemente si tratta di preservarlo per una possibile svolta di mercato.

In realtà l’esterno nigeriano è infortunato e ne avrà per almeno due-tre settimane: da qui la mancata convocazione per l’amichevole di lusso. I tifosi dell’Inter, intanto, aspettano e, ovviamente, sperano.