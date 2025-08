L’Inter corre subito ai ripari: Marotta ha già scelto il piano B dopo Lookman

La trattativa con l’Atalanta per Lookman sembra saltata definitivamente e così Marotta corre subito ai ripari attivando il piano B

Ademola Lookman è sfumato. Almeno per il momento, forse definitivamente. La forbice minima tra domanda ed offerta si è rivelata più larga di un Grand Canyon ed ha reso impossibile il lieto fine. Cosa accadrà ora? Di certo c’è che al momento è saltato definitivamente l’affare per 5-6 milioni di euro.

L’ultima offerta dell’Inter, quella dell’ultimatum inviato a Zingonia, è stata di 42 milioni più 3 di bonus a fronte dei 50 chiesti da Bergamo. Le due società sono rimaste ancorate alle loro posizioni ed al centro il calciatore che non ha preso affatto bene il rifiuto. Sui social ha cancellato tutte le foto in cui era figurato con la maglia dell’Atalanta, ha tolto il follow alla squadra ed ha pure cambiato foto profilo.

Insomma, un po’ la routine di quello che accade al giorno d’oggi tra i calciatori che puntano a cambiare maglia. Come detto, al momento la trattativa sembra saltata, ma non è certo da escludere una possibile riapertura, magari su pressing dello stesso calciatore. Nel frattempo l’Inter, incassato il no, è già al lavoro per riorganizzarsi ed attivare il piano B.

Inter, il piano B porta in Premier League: bomber da 60 gol

Se al momento i nomi di Domenico Berardi ed Armand Laurienté del Sassuolo sono piste poco probabili, il piano B dell’Inter ha un nome ben preciso: Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea. E proprio nelle ultime ore da Viale della Liberazione sono partiti contatti in direzione dell’entourage del bomber.

Nkunku è arrivato al Chelsea nell’estate del 2023 per la “modica” cifra di 60 milioni di euro. Classe ’97, il francese però non ha brillato come in Bundesliga, con 56 reti e 70 assist in 172 presenze con il Lipsia. Decisamente differenti i numeri con il Chelsea: solo cinque gol e 18 assist in 62 presenze.

Un contratto con i Blues fino al 2029, per Maresca non è parte integrante del progetto e l’ha quindi messo in lista di sbarco anche perché al momento il reparto offensivo del Chelsea è sovraffollato: in questa sessione sono infatti arrivati Joao Pedro dal Brighton per 63,7 milioni di euro, Jamie Gittens dal Borussia Dortmiund per 56 milioni di euro, Liam Delap dall’Ipswich per 35,5 milioni di euro ed Estevao dal Palmeiras per 34 milioni di euro per un totale di ben 189,2 milioni di euro.

Per Nkunku, insomma, non c’è decisamente spazio ed è in cerca di sistemazione. L’Inter potrebbe approfittarne e puntare sulla voglia di rilancio da parte del bomber dandogli la maglia nerazzurra. E sarebbe anche un’operazione più economica rispetto a quella relativa a Lookman, considerato come il Chelsea potrebbe accontentarsi di circa 35-40 milioni di euro per chiudere l’affare.