Milan, 15 milioni per il nuovo terzino: il colpo arriva dalla Liga

Allegri continua a chiedere rinforzi per completare la rosa: per la fascia destra individuato già il rinforzo, si tratta di un giovane laterale che gioca in Liga

Il Milan è ancora a caccia di rinforzi. La squadra non è completa, Allegri l’ha fatto capire a chiare lettere alla sua dirigenza. L’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League, ampiamente alla portata visto il precampionato ed il cambiamento della squadra rossonera con il livornese in panchina.

Di miracoli, però, non ne può fare. E così il completamento della rosa è una vera e propria priorità, un’urgenza soprattutto in alcuni ruoli. Impossibile non pensare all’attacco, lì dove c’è il solo Santiago Gimenez come terminale offensivo. Il messicano, nonostante la stagione senza coppe, non può certo bastare da solo ma al momento la trattativa con la Juve per Vlahovic non decolla.

E non prende quota nemmeno quella con il Bruges per Jashari: il centrocampista è un pallino di Allegri, lo vorrebbe quasi ad ogni costo per completare la mediana che ha visto il rilancio di Loftus-Cheek e gli arrivi di Ricci e Modric. Al momento, però, la pista sembra sempre più difficile che possa decollare.

Milan, pronta la prima proposta: assalto alla Real Sociedad

In tutto ciò manca ancora un laterale destro. Se la situazione sulla fascia opposta è stata risolta con l’arrivo di Estupinan, Allegri ha chiesto anche un terzino di spinta sulla destra, considerato come al momento ci sarebbe il solo Saelemaekers padrone di quel ruolo considerate le cessioni di Walker – non è stato riscattato – ed Emerson Royal.

Il tecnico livornese ha peraltro individuato anche il calciatore perfetto: si tratta di Jon Aramburu, terzino destro della Real Sociedad. Nazionale venezuelano, il calciatore è un profilo gradito per la sua solidità difensiva ma anche la proiezione offensiva. Nella scorsa stagione ha accumulato minuti ed esperienza, entrando a pieno titolo nelle rotazioni del tecnico.

Il Milan ha individuato in Aramburu il profilo ideale anche per la sua capacità di adattarsi ad un gioco proiettato in verticale. Se da San Sebastián considerano il calciatore incedibile se non per una proposta irrinunciabile oppure se sarà il calciatore a manifestazione l’intenzione di andare via.

D’altronde a 22 anni il calciatore può ancora crescere tantissimo ed al contempo aumentare il suo valore. Ciò che è certo è l’intenzione del Milan di provarci seriamente. Una prima proposta da 15 milioni di euro è pronta per essere presentata alla Real Sociedad ma da via Aldo Rossi lasciano intendere come il rilancio – seppur contenuto – sarà possibile per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti della nazionale venezuelana.