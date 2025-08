Morata, la svolta è clamorosa: il Como ora deve fare una scelta ben precisa

Alvaro Morata al Como, una trattativa che dura ormai da diverse settimane: cosa sta accadendo attorno all’attaccante e la scelta che deve fare il Como

Ti è mai capitato di sentirti a un passo da qualcosa di grande e poi… restare fermo, bloccato da un dettaglio? Ecco, è un po’ la sensazione che si respira in casa Como in questi giorni, dove il sogno di portare Alvaro Morata sotto il cielo del Sinigaglia si sta trasformando in un piccolo incubo burocratico.

Le premesse per un colpo da copertina c’erano tutte, e il club lariano sembrava davvero pronto a chiudere con un colpo di teatro. Eppure, qualcosa si è inceppato. La trattativa, che coinvolge anche Galatasaray e Milan, è entrata in una fase di stallo che rischia di trasformarsi in rottura definitiva.

Tra Milan e Galatasaray qualcosa non torna: i nodi del prestito

Per capire dove si è inceppata la macchina, bisogna fare un passo indietro. Morata è arrivato al Galatasaray lo scorso gennaio, dopo sei mesi in chiaroscuro al Milan. Il trasferimento in Turchia era stato strutturato come un prestito lungo, valido fino al 20 gennaio 2026, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, esercitabile entro il 15 gennaio dello stesso anno. Un accordo tutto sommato lineare. Almeno sulla carta.

Il problema è che il club turco adesso pretende un indennizzo immediato per lasciar partire l’attaccante. La richiesta? 8 milioni di euro, cifra che include i 6 milioni anticipati per il prestito e lo stipendio versato finora all’attaccante spagnolo. Una mossa che di fatto permetterebbe al Gala di chiudere ogni rapporto con il giocatore senza averci rimesso economicamente.

Ma questa posizione ha congelato la trattativa: il Milan non vuole concedere sconti, il Galatasaray non accetta di cedere a zero, e il Como si ritrova nel mezzo, pronto a comprare ma senza voler pagare per debiti non suoi.

Morata, Como pronto a spendere: ma l’operazione resta a rischio

Il Como non si è tirato indietro, anzi. Il club guidato dal presidente Mirwan Suwarso ha già trovato un accordo economico con il Milan sulla base di 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. E non solo: si è detto disposto a versare anche un indennizzo di 5 milioni al Galatasaray per velocizzare l’affare. Ma qui nasce un altro problema.

I turchi non intendono scendere sotto gli 8 milioni, nonostante l’interesse del giocatore stesso a cambiare aria. In questi giorni si è parlato anche di un gesto forte da parte di Morata, che non si sarebbe presentato a un allenamento, nel tentativo di forzare la mano al club. Ma nulla si è mosso. Nessuna delle tre società vuole fare un passo indietro, e la trattativa sembra essere arrivata a un punto di non ritorno.

Il Como sogna ancora di vedere Morata in maglia biancoblu, magari già a fine agosto, ma il rischio che l’operazione salti del tutto è ormai concreto. E viene naturale chiedersi: chi farà il primo passo? E soprattutto, c’è ancora margine per riaprire davvero i giochi o la finestra si sta chiudendo definitivamente?