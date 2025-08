Juve-Sancho, una corsa a ostacoli: ma ora c’è un nuovo problema

Sancho alla Juventus, ma l’intoppo è sempre dietro l’angolo: spunta un nuovo problema da non sottovalutare

Una settimana alla sfida sul campo tra Juventus e Borussia Dortmund, ma quella vera — e forse più decisiva — si sta giocando lontano dai riflettori, dietro le quinte del calciomercato. E non riguarda una coppa o una classifica, ma un nome: Jadon Sancho. Un talento purissimo che vuole rilanciarsi, e che vede sia la Bundesliga che la Serie A come un’occasione per ripartire. Ma chi lo convincerà prima?

La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte acquisti e cessioni. Il tecnico Igor Tudor vuole completare la sua batteria di giocatori offensivi, in particolare quei profili capaci di muoversi alle spalle della punta. Dopo aver sistemato il centrocampo con Douglas Luiz e Thuram, resta da mettere mano alla trequarti. In cima alla lista dei desideri, da settimane, c’è proprio Sancho, in rotta totale con il Manchester United. I bianconeri lo hanno puntato con convinzione, ma la partita è tutt’altro che chiusa.

I dettagli dell’operazione Sancho: un affare possibile, ma non semplice

Che Jadon Sancho non rientri più nei piani dei Red Devils è ormai noto. Considerato un esubero tecnico ed economico, il club inglese cerca una soluzione che consenta di liberare spazio nel monte ingaggi e magari incassare una cifra utile a reinvestire.

La Juventus aveva provato a inserirsi, anche grazie alla disponibilità del giocatore a ridursi l’ingaggio e aprire alla Serie A, attirato dal progetto e dalla possibilità di giocare la Champions League.

Le cifre? Si era parlato di un’ipotesi da 17 milioni di euro per il cartellino, con un ingaggio rivisto verso il basso. C’erano i contatti, c’era la volontà reciproca, eppure qualcosa si è inceppato. L’operazione si è raffreddata per motivi interni: la Juve deve prima fare spazio, soprattutto sugli esterni.

La recente cessione di Timothy Weah al Marsiglia rappresenta un primo passo, ma resta da monitorare anche il futuro di Nico Gonzalez. Solo con una doppia uscita il club potrà davvero affondare il colpo. Nel frattempo, però, il tempo stringe. E più passa, più crescono i rischi. Il più grande? Che un’altra pretendente si faccia avanti con più decisione. E non è una società qualunque.

Il ritorno del Borussia: Sancho e la tentazione Bundesliga

Occhio al Borussia Dortmund, che sta facendo sul serio. Il club tedesco conosce bene Sancho, lo ha cresciuto e valorizzato, e lui stesso non ha mai nascosto l’affetto per quella maglia. I contatti sono stati riaperti: un segnale chiaro, quasi un invito al ritorno. E per un giocatore che cerca continuità e fiducia, il richiamo di casa potrebbe pesare.

I tedeschi hanno margini per offrire un progetto tecnico chiaro, oltre che un trattamento economico competitivo. E soprattutto, possono muoversi subito, senza dover attendere cessioni. Se il corteggiamento diventasse concreto, la Juventus rischierebbe una beffa amara, dopo aver fatto gran parte del lavoro preparatorio.

Insomma, è una vera e propria partita a scacchi: ogni mossa, da qui in avanti, potrebbe essere decisiva. Il tempo, però, è tiranno. E la sensazione è che tra pochi giorni si possa arrivare a un punto di svolta.