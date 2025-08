A Roma hanno fatto un “flash mob” per lui: ora il club è pronto anche al prestito secco

Bastano un commento e qualche emoji per scatenare un’ondata d’amore. I tifosi hanno già scelto, l’allenatore pure. In mezzo c’è un club che vuole provarci, anche uscendo dal suo abituale seminato

È l’ultimo sogno d’agosto dei tifosi della Roma. Non per il nome, che già di per sé basta a far girare la testa, ma per quello che si è scatenato attorno. Claudio Echeverri, talento argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City, ha fatto impazzire i social in mezza giornata. È bastato un commento. Uno solo, innocuo, sul profilo Instagram di Soulé, per far partire una valanga.

Da lì in poi, sotto quel post, è stato un fiume di commenti giallorossi. Centinaia. Inviti, cuori, cuori gialli e rossi, “vieni a Roma”, “ti aspettiamo”. Una specie di flash mob digitale in piena regola. Spontaneo, senza regia, ma con un messaggio chiarissimo: questo ragazzo qui vogliamo portarlo a Trigoria. Subito. E a quanto pare, non è solo una fantasia da fine mercato.

Echeverri è considerato uno dei giovani più promettenti al mondo. È cresciuto nel mito di Messi, ok. Ma anche in quello di Dybala. E non è un dettaglio. Perché uno come lui, tecnico, mancino, che ama partire da sinistra e accentrarsi col tocco morbido, non poteva che vedere in Paulo un modello. E Paulo è a Roma. Non da solo. A Roma c’è anche Soulé, uno con cui Echeverri ha un’amicizia solida, nata nei ritiri dell’Under argentina.

Due riferimenti forti. Due legami che pesano. E infatti quel commento a Soulé non è arrivato per caso. Era un segnale. Volontario o no, poco importa. Ha acceso una miccia.

La Roma pensa a Echeverri: anche senza riscatto, si può fare

La notizia è che la Roma si è mossa. Ha chiesto Echeverri in prestito al Manchester City. Il club inglese ha aperto, ma con una condizione molto chiara: niente diritto di riscatto. Solo prestito secco. Un favore reciproco, in pratica. Loro lo mandano a giocare e crescere. La Roma lo valorizza. E poi, si vedrà.

Non è esattamente lo stile della casa. Basta guardare l’operazione Ferguson: prestito sì, ma con diritto fissato a 40 milioni. Alto, quasi proibitivo, ma c’era. Perché a Trigoria, se un talento esplode, lo si vuole trattenere. E non fare da vetrina. Questa volta, però, qualcosa è cambiato. Forse l’insistenza di Gasperini. Forse il contesto. O forse la sensazione che un’occasione così, per un profilo del genere, non capiterà di nuovo. Così il club si sta convincendo: anche se è solo per un anno, Echeverri può valere il rischio.

Il ruolo è chiaro: trequartista a sinistra. Il modulo di Gasperini ha bisogno di quel tipo di giocatore. Echeverri sarebbe perfetto per completare la linea con Soulé e Dybala, in un 3-4-2-1 che può diventare uno show continuo tra le linee.

Gasperini ha già dato l’ok. Guardiola pure. L’ultima parola, come sempre, ce l’ha la dirigenza. Ma il clima intorno è di quelli che preparano il terreno. Echeverri sa che qui ci sono amici, modelli e un pubblico che già lo aspetta. Sa che, anche solo per 10 minuti su Instagram, ha sentito cos’è Roma. E forse, tanto basta per far partire davvero l’operazione.