Il Chelsea mette alla porta 4 stelle: dal Napoli a Milan e Juve, italiane all’assalto

Il club londinese ha aperto la stagione dei saldi: quattro stelle in lista di sbarco, quante occasioni d’oro per le italiane

Come gestire una rosa di oltre 35 calciatori con la possibilità di metterne in lista un numero limitato? Una domanda che affligge ogni giorno Enzo Maresca, anche se no più di tanto. Il tecnico italiano in due mesi ha portato ai Blues Conference League e Mondiale per Club ed è considerato il nuovo Vate, pronto ad allungare la striscia di italiani vincenti a Londra.

La proprietà ascolta e pende dalle labbra dell’allenatore che ha trovato una soluzione chiara quanto semplice: vanno ceduti tutti coloro che non fanno parte del progetto, altrimenti si troveranno ai margini della rosa senza possibilità di giocare né di vedere il campo.

E così a Cobham hanno aperto la stagione dei saldi e dei super saldi, con sconti da non lasciarsi sfuggire e da prendere al volo. Sono diversi i calciatori in vendita che lasceranno Londra ma quattro stelle in particolare possono essere occasioni da prendere al volo per i club italiani.

Le italiane pronte all’assalto: quante occasioni dal Chelsea

Dalla difesa all’attacco, i quattro top player che posso servire alle italiane sono. Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Benoît Badiashile e Carney Chukwuemeka. Quattro calciatori che sono talenti in cerca di rilancio, calciatori con grande esperienza internazionale in grado di dare un upgrade alle squadre in cui eventualmente giocare.

Nkunku, acquistato nel 2023 dal Lipsia, è stato vittima di un grave infortunio che ne ha frenato l’ascesa. Il francese, 27 anni e nel pieno della maturazione, non ha brillato a Londra ma cerca una nuova sistemazione per rilanciare la sua carriera nell’anno dei Mondiali. Ha un costo di circa 30 milioni di euro e può essere una valida opzione per l’Inter se Lookman non dovesse arrivare.

In lista di sbarco anche Sterling: arrivato dal Manchester City nel 2022, l’esterno inglese non ha mai mostrato continuità nelle sue stagioni londinesi. E così anche per lui si cerca una sistemazione. Il Napoli riflette sull’opzione, considerato come Conte sia alla ricerca di un esterno offensivo sinistro che possa formare la coppia con Noa Lang.

Badiashile fu acquistato dal Monaco per la “modica” cifra di 38 milioni di euro: il difensore centrale, però, non ha mai rispettato le attese, finendo ben presto tra le riserve, colpa anche di una serie di infortuni. Al momento non rientra più nei piani dei londinesi ma il transalpino è in cerca di rilancio. Può interessare al Milan ma anche alla Juve, due club in cerca di un difensore.

Chukwuemeka è invece un centrocampista classe 2003 reduce dal prestito al Borussia Dortmund. Un calciatore promettente che può essere ideale per completare il reparto mediano del campo. Il Milan, a caccia di un tassello per la zona centrale, può farci più di un pensierino.