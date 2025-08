Milan, l’assalto della Premier su un big: Allegri lo può perdere

Un club della Premier League all’assalto di un big di Max Allegri: prossime ore decisive, il tecnico ed i tifosi sono in ansia

Un Milan che sta cambiando pelle, giorno dopo giorno. Merito di Max Allegri che sta regalando un nuovo capitolo ai rossoneri fatto di riscatto e di caccia alla qualificazione alla prossima Champions League che di fatto è l’obiettivo dichiarato del Milan. La rosa ha però bisogno di rinforzi, di essere modellata e puntellata secondo i desiderata del tecnico.

Ripetere quanto fatto dal Napoli la scorsa stagione è il sogno nel cassetto a Milanello ma c’è anche la consapevolezza che non sarà certo semplice, considerato come la rosa al momento non è certo all’altezza di grandissimi traguardi. Al momento di certo è incompleta ed Allegri l’ha spiegato ai suoi dirigenti: va acquistato un altro centravanti ma non basta, perché sono tre i colpi richiesti dall’allenatore.

Un messaggio recepito dalla dirigenza che deve ora provare a stringere per gli obiettivi già individuati: non sarà semplice, anche perché il bilancio non permette spese folli ed in via Aldo Rossi l’obiettivo è prima cedere per poi acquistare.

Milan, 30 milioni e la dirigenza vacilla: scoppia il caos

E presto potrebbe arrivare la classifica offerta impossibile da rifiutare per un big della rosa. E, manco a dirlo, arriva dalla Premier League. Il Newcastle ha messo nel mirino Malick Thiaw, centrale tedesco considerato importante ma non incedibile da Max Allegri. Già un anno fa i Magpies ci provarono trovando di fronte un muro eretto dal Milan, inflessibile sui 35 milioni di euro di richiesta per il cartellino.

Non più tardi di qualche settimana fa, 25 i milioni messi sul piatto dal Como ed accettati dal Milan, con la trattativa saltata solo per il rifiuto del calciatore, a caccia di un club più blasonato. Max Allegri, però, con il varo della difesa a tre vorrebbe impostare su di lui il reparto arretrato, trasformandolo in un calciatore imprescindibile per la difesa.

Ha dato fiducia al classe 2002 nelle ultime uscite ricevendo anche risposte positive e lo terrebbe volentieri in rosa. Tutto, però, potrebbe cambiare di fronte ad un’offerta più che vantaggiosa. Il che significa che si deve partire da almeno 30 milioni di euro, una cifra molto vicina ai 35 chiesti nella scorsa stagione al Newcastle.

La situazione attorno al calciatore tedesco è quindi in divenire e tutto potrebbe cambiare solo in caso di proposta ritenuta soddisfacente. Insomma, il mercato attorno al centrale potrebbe infiammarsi, con Allegri pronto a chiedere un sostituto degno in caso di addio.