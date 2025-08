Donnarumma ed un futuro lontano da Parigi: un club lo vuole ma c’è un problema

Quale sarà il futuro del portiere dell’Italia? Il rinnovo di contratto con il PSG che non arriva ed un club che lo vuole fortemente

Gigio Donnarumma ed un futuro che al momento non è stato ancora scritto. Il portiere più precario della storia ed è quasi una barzelletta anche solo immaginare questo scenario, considerato come abbia appena alzato da protagonista una Champions League.

Il portiere è stato decisivo in più di un’occasione, sia nei quarti di finale che in semifinale ma sembra proprio che Luis Enrique abbia deciso di volgere lo sguardo altrove.

La situazione contrattuale del portiere, d’altronde, non è certo così fluida, anzi. Una scadenza fissata nel giugno del 2026, un colloquio di fatto mai iniziato con i vertici del club per il prolungamento. Le richieste dell’entourage del portiere è non abbassare lo stipendio attuale, cosa su cui stava riflettendo il club.

E come se non bastasse, il PSG ha informato il calciatore della volontà di prendere dal Lille Lucas Chevalier. D’altronde si tratta del portiere futuro della Francia e per il quale Nsser Al-Khelaifi è disposto a pagare 40 milioni di euro. Insomma, una concorrenza di tutt’altro calibro rispetto al modesto Safonov, con il rischio che Donnarumma possa restare in panchina per gran parte dell’annata.

Donnarumma, c’è già una pretendente: la situazione attuale

Non è esclusa una sua partenza, quindi, ma al contempo non è nemmeno escluso che alla fine possa restare a Parigi, anche se le condizioni non sono certo ideali. Futuro tutto da scrivere, insomma, anche perché nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza e l’entourage del calciatore per provare a chiarire definitivamente il tutto.

Una riunione cruciale per il futuro del calciatore. In caso di mancato accordo, infatti, l’addio potrebbe arrivare già quest’estate per evitare che il Paris Saint Germain lo possa perdere a parametro zero. Il portiere è stato peraltro accostato a diversi club e fa decisamente gola a più di una società.

In Premier League il Manchester United si è già informato sulla situazione relativa all’estremo difensore. I Red Devils guardano con interesse alla situazione del portiere anche perché André Onana non è certo di restare a Manchester. Sul portiere camerunense, fin qui, sono arrivati solo sondaggi, senza alcun tipo di proposta ufficiale.

In caso dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua, allora lo United potrebbe decidere di lasciar partire il suo numero 1 – che nell’ultima stagione non ha convinto – per puntare proprio su Donnarumma. Lo United, però, potrebbe essere anche un downgrade nella carriera di Gigio al momento.

La squadra è in crisi da anni ormai e non riesce a trovare il bandolo della matassa, vivacchiando nelle posizioni non di vertice.