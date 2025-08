Rodrygo in Serie A? C’è l’annuncio del brasiliano: dove giocherà il prossimo anno

L’attaccante del Real Madrid è stato accostato ai top club italiani e nelle scorse ore è arrivata la sua decisione definitiva sul futuro: ecco dove giocherà

Il futuro di Rodrygo ha fatto discutere gli addetti ai lavori e i tifosi per settimane. Non solo in Spagna, ma anche dall’Italia si sono susseguite voci riguardanti l’esterno d’attacco, accostato anche alla Serie A. Un nome che avrebbe generato uno scossone di un certo tipo nel campionato italiano e che avrebbe sicuramente spostato gli equilibri, per chiunque fosse riuscito ad acquistarlo.

Prima l’arrivo di Mbappé, poi l’addio di Ancelotti, due fattori che avrebbero spinto il giocatore a una forte riflessione. Un periodo di potenziali cambiamenti nel Real Madrid, con Vinicius Jr in cerca di un contratto monstre e con Rodrygo che ha iniziato a guardarsi intorno, non snobbando l’idea dell’Italia. Con una riduzione dell’ingaggio si sarebbe potuti arrivare anche a dei dialoghi, mai iniziati realmente.

Rodrygo, la decisione è definitiva: dove giocherà

Il Real lo aveva considerato uno dei calciatori in uscita, ma le vie del calciomercato sono imprevedibili. Rodrygo, che lo scorso anno ha realizzato 14 gol e 11 assist, sa di poter dare ancora molto e vuole diventare un fattore anche con Xabi Alonso.

La risposta è presto detta: Rodrygo vuole restare al Real Madrid. La concorrenza è tanta e agguerrita, ma il brasiliano vuole giocarsi le sue carte. Consapevole del suo talento, il 24enne avrebbe detto di no anche alla Premier League. L’interesse di Tottenham, Arsenal e Liverpool è stato rispedito al mittente. Pochissime chance, se non del tutto vane, per la Serie A.

Legato da un contratto fino al 2028, il brasiliano vuole ritornare a vincere la Champions, quella che equivarrebbe alla terza della sua carriera. La scorsa stagione i Blancos hanno raccolto molto meno del solito in termini di trofei vinti e Rodrygo non accetta di lasciare la squadra che lo ha fatto consacrare a livello internazionale, specie nell’anno che porterà al Mondiale.

Il Brasile non alza la coppa dal lontano 2002, avendo raccolto grandi delusioni nel corso delle ultime edizioni. L’esterno vuole caricarsi sulle spalle, insieme al compagno Vinicius, il peso del suo club e della sua nazionale, così da tornare a provare fortissime emozioni. Niente Serie A dunque, per un sogno sfiorato ma impossibile da vivere, almeno per il momento.