L’Atalanta ha il nuovo bomber: affare da 30 milioni, c’è l’annuncio

La dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere l’affare: 30 milioni e portano a Bergamo il nuovo centravanti sostituto di Retegui

Scegliere il sostituto di un centravanti che nella scorsa stagione ha messo a segno 25 reti conquistando il titolo di capocannoniere, non dev’essere certo semplice. Una bella grana per l’Atalanta che avrebbe tenuto volentieri Mateo Retegui, peraltro acquistato solo un anno fa per l’infortunio di Scamacca.

Il bomber dell’Italia si era ambientato come meglio non avrebbe potuto ed ha segnato gol a raffica trascinando l’Atalanta ad una nuova qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I petroldollari sauditi, però, hanno avuto un fascino irresistibile agli occhi del centravanti: 68 milioni alla Dea, 20 a stagione al calciatore e nuova avventura.

E l’Atalanta? Juric è di fatto rimasto con il cerino in mano, con la più grande delle beffe. L’Atalanta deve ora trovare necessariamente un centravanti e deve farlo pure in fretta: siamo già al 6 agosto e tra meno di 20 giorni inizia ufficialmente il cmpionato. Sia chiaro, gli orobici l’attaccante ce l’hanno: è proprio Scamacca acquistato per giocare titolare ma che poi è stato falcidiato da una serie di infortuni.

Il bomber da doppia cifra per Juric: occhio alla rivale temibile

Potrebbe essere questo l’anno del riscatto per l’attaccante romano, ex West Ham, sfortunato come pochi. D’altronde le caratteristiche fisiche del bomber si sposano alla perfezione con il tipo di punta che vuole Juric. Ciò nonostante, vista la mole di gare da affrontare e l’inclinazione del centravanti all’infortunio, arriverà quasi certamente un altro profilo offensivo.

Già, ma chi? Sono diversi i calciatori vagliati dall’Atalanta che scandaglia il mercato italiano ed estero. Piace Raspadori, che ha caratteristiche differenti, ma il Napoli riflette sull’opportunità di cederlo o meno. Ma nelle ultime ore sembra prendere corpo un’altra opzione, decisamente più allettante.

Si tratta di Nikola Krstovic, centravanti del Lecce che nella scorsa stagione ha segnato ben 11 gol. Il montenegrino ha mostrato il killer instinct tipico dei bomber di razza. C’è da trattare con Corvino, considerato come quella salentina sia da sempre una bottega cara. Sembrano però maturi i tempi di un suo addio.

E così l’affare potrebbe andare in scena anche nei prossimi giorni: bastano 30 milioni di euro per portarlo via da Lecce, una cifra che è ampiamente alla portata dell’Atalanta. Ed anche i bookmakers scommettono su questa pista. Un suo trasferimento in nerazzurro è quotato 2,75 volte la posta, una quota davvero molto bassa.

La rivale più accreditata per l’Atalanta sembrerebbe essere la Roma, quotata tre volte la posta, ma che deve cedere prima Dovbyk, centravanti che non entusiasma Gasperini. Più alte le quote – ben 6 – invece per le opzioni Juventus o Milan, entrambe alla ricerca di una punta ma concentrate su altri obiettivi.