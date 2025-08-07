Lookman e Raspadori, che intreccio per Napoli e Inter: la possibile novità

I due attaccanti potrebbero essere legati da un filo conduttore per questo ultimo mese di calciomercato, con i top club di Serie A coinvolti: scopri le possibili novità

Il mese di agosto è iniziato da una settimana e per altre 3 circa ci accompagnerà verso la fine del calciomercato. Saranno giorni intensi, che porteranno a riflessioni, altri colpi, mancati affari, retroscena e giudizi. Tra le società più attive del nostro campionato c’è sicuramente il Napoli, che dal mese di giugno ha iniziato a chiudere una serie di affari di buonissimo livello.

Oltre al super colpo De Bruyne, sono approdati in squadra Marianucci, Noa Lang, Lucca, Beukema e Milinkovic-Savic. Nei prossimi giorni, la società è intenzionata a chiudere anche per Gutierrez, terzino sinistro del Girona, e Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Un Napoli internazionale, che vuole difendere lo scudetto dall’assalto delle inseguitrici, da una in particolar modo.

Perché chi internazionale ce l’ha nel nome è ovviamente l’Inter, reduce da una stagione amara. Niente trofei, scudetto perso all’ultima giornata, Champions sfumata per un 5-0 in finale e coppe nazionali mancate. Con l’arrivo di Chivu è tempo di rivoluzione, che equivale anche a rinforzi sul mercato. Pochi fin qui, mirati, utili alla causa.

Lookman e Raspadori, futuro ancora incerto: cosa filtra

Il nome attenzionato dai nerazzurri è quello di Ademola Lookman. Non è un mistero ormai, l’attaccante nigeriano piace e non poco e lui stesso ha aperto al trasferimento verso Milano. Ha scelto quella come destinazione preferita, ma da settimane manca l’accordo tra i club. L’Atalanta chiede 50 milioni cash, l’Inter non è mai arrivata ad offrirne più di 45 tra parte fissa e bonus.

E il Napoli cosa c’entra in tutto questo? La squadra del patron De Laurentiis è parsa tirarsi indietro nella corsa a Lookman, ma potrebbe non essere propriamente così. Secondo i rumors più recenti, infatti, in caso di cessione di Raspadori, la dirigenza partenopea potrebbe rifiondarsi sull’attaccante della Dea.

Vero, Lookman ha aperto all’Inter, vero che l’attaccante avrà la Coppa d’Africa ed è vero anche che 50 milioni sono tanti, ma il giocatore piace. Per arrivarci bisognerà far partire proprio Jack, per almeno 30/35 milioni di euro. La sua cessione, escluderebbe l’Atletico Madrid dalla corsa ad Ademola, lasciando aperte le strade alle due italiane.

Chi rimarrebbe con il cerino in mano, in questo caso, sarebbe proprio l’Inter, che però non mollerà affatto la presa. Nonostante 3 rifiuti ufficiali, il presidente Marotta non si è ancora tirato indietro e tenterà un ulteriore assalto. Spera di trovare un accordo come successo alla Juventus lo scorso anno con Koopmeiners. Situazione aperta, dunque, con i tifosi che aspettano ansiosi.