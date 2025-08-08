Napoli, Gutierrez entra e Raspadori esce: ma il piano di Conte è un altro

In casa partenopea prosegue il mercato: Raspadori è ad un passo dall’Atletico Madrid, Gutierrez è in arrivo. Ma il piano di Conte è un altro

Il Napoli continua ad essere di gran lunga la squadra più attiva del campionato. I partenopei non si fermano un attimo e sono concentrati sul completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dall’inizio del mercato, la squadra Campione d’Italia ha cambiato volto: un portiere, due centrali, un centrocampista, un esterno offensivo ed un centravanti. Sei calciatori già acquistati, altri due in dirittura d’arrivo.

Quasi una squadra intera, proprio come voleva Antonio Conte che aveva chiesto rinforzi soprattutto per quanto riguarda le alternative a disposizione. D’altronde la prossima sarà una stagione intensa per il Napoli, con la squadra impegnata su Serie A, Champions League e Coppa Italia ma anche Supercoppa Italiana.

Una squadra che prosegue, come detto sul mercato, rispettando i diktat di Antonio Conte, sempre più deus ex machina del club azzurro.