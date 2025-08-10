Milan, arriva l’attaccante per Allegri: accordo trovato e cifre svelate

Max Allegri può finalmente sorridere, arriva il bomber tanto desiderato: accordo ad un passo, svelate anche le cifre dell’affare

Una domenica in chiaroscuro per il Milan. I rossoneri, sul campo, hanno incassato la peggiore sconfitta del precampionato. Un 1-4 dal Chelsea contro un avversario che al momento sembra essere diverse spanne superiore ai rossoneri. I primi minuti di Modric con la maglia del Milan, insomma, non sono stati bagnati positivamente ma il risultato, si sa, conta fino ad un certo punto nel calcio agostano.

Allegri avrà sicuramente tratto indicazioni importanti in vista del campionato che inizierà tra due settimane. Già, ma se la sconfitta è stata pesante – indicazioni a parte – perché si può parlare di bicchiere mezzo pieno? Beh, le buone notizie per il tecnico livornese arrivano dal mercato perché il Milan continua ad operare e rinforzarsi.

Una delle lacune apparse evidenti per i rossoneri sta per essere finalmente colmata. Si tratta dell’attaccante, una pedina fondamentale considerato come al momento i rossoneri abbiano Santiago Gimenez. La dirigenza di via Aldo Rossi, peraltro, stava lavorando da tempo su questa pista.

Milan, ecco il bomber da doppia cifra: affare da 40 milioni

Non è un mistero come Dusan Vlahovic fosse il pallino da tempo di Allegri. Un centravanti che l’allenatore conosce bene per averlo allenato quasi tre stagioni alla Juventus. Conosce alla perfezione i punti di forza del serbo e soprattutto come innescarlo per essere devastante.

Da tempo Milan e Juventus stavano lavorando per trovare l’intesa sul calciatore valutato dalla Continassa circa 25 milioni di euro, la cifra per impedire una minusvalenza a bilancio. Un’intesa di fatto mai arrivata a cui va aggiunta anche la ritrosia del centravanti di spalmarsi i 12 milioni di euro di ingaggio.

E così la dirigenza di via Aldo Rossi che ha scandagliato piste alternative. Tra queste, quella relativa a Rasmus Hojlund con il Manchester United. Una soluzione che si è infiammata all’improvviso complice l’ingaggio da parte dei Red Devils di Benjamin Sesko, pagato ben 80 milioni al Lipsia.

Per il danese, si è quindi aperta la strada dell’addio considerato come vi sia la folla in attacco visti gli ingaggi anche di Cunha e Mbeumo. Accordo raggiunto con il Manchester United sulla formula del prestito oneroso a sei milioni di euro con diritto di riscatto. E proprio su quest’ultimo punto c’è ancora da lavorare: lo United vorrebbe 40 milioni a fronte dei 30 proposti dal Milan.

La trattativa è però in fase avanzata tanto da poter ipotizzare un accordo a metà strada. Hojlund, prima del trasferimento, vorrebbe però avere certezze sul futuro: tradotto, non vorrebbe passare in un club con la formula del prestito senza obbligo di riscatto e così prossima settimana è previsto un incontro con la dirigenza del club inglese.

Un incontro che potrebbe essere decisivo per le sorti del calciatore e del Milan, sempre più vicino a regalare il bomber ad Allegri, un centravanti che alla prima stagione – ed unica fin qui – in Serie A mise a segno 10 reti.