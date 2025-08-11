Milan, non solo De Winter: arriva un altro difensore…dalla Serie A! Allegri accontentato

I rossoneri non chiuderanno solamente il belga come rinforzo per la difesa: pronto l’assalto a un altro profilo per accontentare le richieste del tecnico toscano

Il Milan vuole fare sul serio. Insieme al Napoli, i rossoneri sono stati tra i più attivi in questo mercato, con gli arrivi di Modric, Ricci, Estupinian, Jashari, Terracciano e ora De Winter. Vero, sono arrivate cessioni importanti come quelle di Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw, ma il club ha saputo reinvestire ed è pronto a investire anche per l’attacco.

Quelli di Vlahovic e Hojlund restano discorsi complessi, che verrà riapprofondito in seguito dalla società. Ci sono ancora 2 settimane per chiudere il mercato e oggi i rossoneri vogliono mettere un punto alla difesa. De Winter si preannuncia come un ottimo rinforzo di prospettiva, che conosce molto bene la Serie A, ma sembrerebbe non bastare. Allegri avrebbe chiesto almeno un altro nome.

Milan, spunta l’ipotesi Djimsiti: le ultime sul mercato rossonero

Secondo quanto riferito da Tuttosport, questa mattina, la dirigenza milanista avrebbe messo gli occhi ancora sulla Serie A per trovare il giusto innesto per la squadra. Con Pavlovic, Tomori e Gabbia, il reparto resta sguarnito. De Winter diventerà il quarto, ma Allegri cerca maggiore profondità della rosa, per garantire le giuste rotazioni, nonostante la singola competizione a settimana.

Sempre secondo il noto quotidiano, il nome identificato dal d.s. Tare in queste ore sembrerebbe essere quello di Berat Djimsiti dell’Atalanta. Arrivato nel gennaio del 2016 in nerazzurro, da quasi 10 anni gioca in Serie A, avendo accumulato un’esperienza incredibile. Con la Dea ha conquistato anche un’Europa League, ma il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Una bandiera che sembra arrivata alla fine della sua avventura e che potrebbe decidere di vivere un’ultima grande esperienza a quasi 33 anni, proprio nel Milan. L’albanese ha collezionato ben 287 presenze a Bergamo, con 10 gol e 10 assist realizzati e potrebbe fornire il giusto apporto ad Allegri e al suo Milan.

In caso di mancato accordo con l’Atalanta, l’alternativa sembrerebbe essere Caleb Okoli del Leicester, calciatore italiano passato anche lui per l’Atalanta e trasferito in Premier lo scorso anno per circa 14 milioni di euro. Si tratterebbe di un colpo più costoso e di prospettiva, che potrebbe rappresentare il futuro del Milan, in caso di addio di uno tra Tomori e Pavlovic nelle prossime sessioni di mercato.