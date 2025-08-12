Pellegrini e la Roma, stavolta è definitiva: il nuovo cambio di rotta

Lorenzo Pellegrini, definitiva la decisione: cosa sta accadendo all’ormai ex capitano della Roma, c’è un nuovo cambio di rotta

Lorenzo Pellegrini e la Roma, una storia travagliata, complessa che è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Il centrocampista classe ’96 è cresciuto nella Roma e dal settore giovanile del club giallorosso è poi approdato in prima squadra diventandone titolare, simbolo e leader.

Fascia da capitano al braccio, almeno fino alla scorsa stagione, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026. Il centrocampista ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti l’anno, che ne fanno 6,4 lordi per le casse della società giallorossa. Al momento infortunato e quindi inutilizzabile, Pellegrini non ha avuto un grande impatto con Gasperini, il nuovo tecnico.

L’allenatore gli ha infatti tolto la fascia da capitano; per l’ex Atalanta, infatti, i galloni del responsabile vanno dati a chi ha più presenze in squadra e nonostante i 316 gettoni (55 i gol e 59 gli assist) non è il primo nella rosa, scavalcato da El Shaarawy.

Pellegrini, tre inglesi su di lui: la valutazione e la situazione

Non una grande notizia, insomma, per Pellegrini che in più di un’occasione si è scontrato con i tifosi. Addirittura lo scorso gennaio era dato in partenza, con il Napoli in forte pressing. La rete nel Derby cambiò le carte in tavola ma, forse, ha solo rinviato di qualche mese ciò che sembra inevitabile.

Al momento, infatti, i discorsi per quanto riguarda i rinnovi nemmeno sono iniziati. Troppo esoso l’ingaggio del calciatore per le casse giallorosse e sarebbe necessario un taglio importante che al momento non sembra essere in programma per quanto riguarda il centrocampista. E così il divorzio è tutt’altro che scontato, anzi.

A maggior ragione considerando il fatto come non sia indispensabile per Gasperini, già al lavoro senza di lui in questo precampionato. I club della Premier League hanno fiutato il possibile affare ed hanno mostrato subito interesse. Stando a quanto afferma Sky Sport, il West Ham ha effettuato un sondaggio per il calciatore ma anche Bournemouth e Crystal Palace si sono interessate.

Come detto, Pellegrini non è incedibile ed alla giusta offerta sarà lasciato partire. Già, ma quale sarà? Servono almeno una decina di milioni di euro o poco più, considerato come la scadenza del contratto sia ormai prossima. La Roma, peraltro, ha già individuato anche il sostituto. I Friedkin hanno infatti messo gli occhi su Florentino Luis, mediano del Benfica classe ’99.