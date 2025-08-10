Clamoroso Roma, Pellegrini va via: la cifra ci ha lasciati senza parole

Un legame lungo anni che si chiude senza applausi. Le strade si dividono in modo netto, segnando la fine di un capitolo importante. Una scelta improvvisa e una nuova avventura già pronta a cominciare

Che Lorenzo Pellegrini fosse ai ferri corti con la Roma lo sapevamo da un pezzo, ma forse non avevamo capito quanto la situazione fosse davvero logora. L’ormai ex capitano giallorosso era finito ai margini già da mesi, dopo una stagione difficile che aveva messo in evidenza un calo di motivazioni evidente e la sensazione che il rapporto fosse ormai arrivato al capolinea.

L’arrivo di Gasperini ha soltanto certificato tutto, togliendogli la fascia di capitano per consegnarla a El Shaarawy. Un segnale chiaro, quasi definitivo. Che le strade si sarebbero separate questa estate era prevedibile, ma quello che sta emergendo adesso va oltre le ipotesi di chi già si aspettava un epilogo così.

Nei giorni scorsi avevamo raccontato di un Pellegrini intenzionato a liberarsi a zero alla scadenza naturale del contratto, nel giugno 2026. Ma lo scenario è cambiato in fretta. Il giocatore ha deciso di andare via subito, e la Roma ha acconsentito a cederlo anche per alleggerire un contratto da 6 milioni di euro a stagione che pesa tantissimo sul bilancio.

“Pellegrini via subito a zero euro”: la rivelazione a Radio Radio

Pesa così tanto, e Pellegrini è così fuori dal progetto che sta maturando un’ipotesi clamorosa: cederlo a zero euro già adesso, un anno prima della scadenza. La notizia, rivelata da Fabrizio Aspri a Radio Radio, ha dell’incredibile non solo per la cifra, ma anche per la destinazione.

Perché, contrariamente a quanto si pensava, non sarà un’altra squadra italiana ad accoglierlo. Ci sono stati sondaggi dalla Premier League, ma la squadra che sembra aver convinto Pellegrini è il West Ham, vicino a trovare un accordo personale con lui. Il club inglese lo prenderebbe quindi a parametro zero, con la Roma pronta a firmare la lista gratuita pur di chiudere la questione.

Sarebbe un finale sorprendente, ma anche un po’ amaro. Il capitano di una squadra come la Roma, ancora relativamente giovane – parliamo di un classe ’96, con anni buoni di carriera davanti – che si svincola gratis e lascia il club in silenzio.

Un epilogo inglorioso per una storia che ha avuto momenti belli, anche importanti, ma che soprattutto nell’ultimo anno si è trascinata tra incomprensioni e cali di rendimento, tanto da uscire anche dal giro dei titolari. E che ora si chiude in un mesto addio, senza applausi e senza gloria.