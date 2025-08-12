Serie A, italiane all’assalto: super saldi in casa Chelsea, via in 10

La Serie A può andare all’assalto dei calciatori del Chelsea: ne sono ben 10 in uscita, alcuni sono top player in cerca di rilancio

Poco meno di un mese alla fine del calciomercato, il 2 settembre il gong e non ci sarà più modo per rimediare. I dirigenti dei club lavorano vorticosamente, provando ad assecondare le esigenze degli allenatori ma tenendo d’occhio i bilanci che al giorno d’oggi sono la priorità assoluta per tutti, soprattutto per le società italiane.

Acquistare, certo, ma anche vendere: e le cessioni sono spesso più importanti perché permettono di snellire le rose e racimolare il budget necessario per mettere a segno dei gran colpi. Un lavoro di non poco conto, anche perché non è semplice poter piazzare gli esuberi, magari dagli ingaggi elevati e che sono stati già bocciati dagli allenatori.

Tra i club più attivi in questo campo c’è sicuramente il Chelsea. Il club londinese ha ancora in rosa ben 36 elementi, almeno 10 in più rispetto a quelli chiesti da Maresca. Ecco perché il ds dei londinesi vivrà la seconda parte di agosto a piazzare esuberi. E sono tutti nomi importanti che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie occasioni per le italiane.

Da Jackson a Sterling e Renato Veiga: tutti gli esuberi