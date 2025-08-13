Inter, sei fregata: non sono i (tanti) soldi che faranno prendere Leoni al Liverpool

Inter, arriva una brutta notizia: Giovanni Leoni è diretto a Liverpool, c’è una condizione che taglia i nerazzurri dalla corsa (e non è economica)

Rinforzare la difesa è una delle priorità in casa Inter, proprio come l’attacco. Cristian Chivu l’ha espresso a chiare lettere alla dirigenza nerazzurra. E Marotta ed Ausilio stanno provando ad accontentare il tecnico rumeno in quello che può essere definito un nuovo corso, una sorta di Inter 2.0.

D’altronde l’ossatura è quella di una squadra finalista dell’ultima edizione della Champions League e sono solo necessari diversi puntelli per costruire una rosa all’altezza. Tra i nomi vagliati dal tecnico nerazzurro c’è quello di Giovanni Leoni. Il difensore centrale classe 2006 è in forza al Parma ed il tecnico lo conosce alla perfezione per averlo avuto alle sue dipendenze negli ultimi mesi dello scorso campionato.

Leoni, peraltro, è stata una delle rivelazioni dell’ultima Serie A. Acquistato dalla Sampdoria, è riuscito a mettersi in mostra fino a diventare uno dei calciatori più appetiti sul mercato italiano e non solo. Ecco perché la sua valutazione è davvero molto alta: ad oggi, per poterlo acquistare, servono tra i 30 ed i 35 milioni di euro.

Inter, la beffa dal Liverpool: la condizione che sbaraglia la concorrenza

Una cifra importante che garantirebbe una corposa plusvalenza ai Ducali. C’è, però, un piccolo problema di non poco conto: ci riferiamo alla potenza economica dell’Inter. I nerazzurri sono impegnati su Lookman e non possono certo investire una cifra così importante per un centrale.

In Viale della Liberazione non stanno escludendo nemmeno la cessione di un big del reparto arretrato. E sono due gli indiziati: Benjamin Pavard e Bisseck, con quest’ultimo che garantirebbe una plusvalenza di non poco conto ai nerazzurri. L’Inter deve però fare presto perché il Liverpool è una rivale più che temibile. I Reds, sempre molto attenti ai giovani talenti, hanno già avviato i contatti con il Parma per l’acquisto a titolo definitivo.

E sulle rive del Mreseyside non hanno problemi a sborsare i 35 milioni di euro necessari per poterlo ingaggiare. Un solo piccolo dubbio che può essere fugato con una decisione che proietterebbe il Liverpool in pole per acquistare il centrale. Ci riferiamo alla titolarità che il calciatore sarebbe pronto a chiedere prima di accettare il trasferimento.

D’altronde è fondamentale mettere minuti nelle gambe per continuare la crescita ma anche per provare ad entrare stabilmente nel giro della Nazionale. Il Liverpool, al momento, non può garantirgliela ma ha pronto l’asso nella manica: lasciare in prestito per almeno una stagione a Parma il ragazzo e poi eventualmente portarlo in Inghilterra nel giugno prossimo.

Una situazione gradita ai Ducali che così, pur incassando subito, avrebbero a disposizione il difensore per un’altra stagione ma anche al calciatore stesso che continuerebbe a crescere pur consapevole che poi gli si prospetterà davanti il calcio della Premier League con uno dei club più iconici al mondo.