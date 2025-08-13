“Lookman in Premier non lo conoscono”, l’accusa pesantissima e le big in stallo: cosa si attende

L’attaccante nigeriano continua a far parlare di sé, con pesantissime accuse che arrivano in queste ore e con Inter e Napoli sempre ferme: cosa si attende

Non si sblocca la trattativa che porterà Ademola Lookman a lasciare l’Atalanta. L’attaccante nigeriano non ha alcuna intenzione di rientrare a Bergamo e continua ad allenarsi da solo in Inghilterra. Una scelta forte, che denota una rottura totale tra le parti. Intanto, però, il tempo scorre e tra meno di 20 giorni il calciomercato si sarà chiuso.

C’è ancora margine per chiudere un colpo di questa portata, ma bisognerà prima trovare un accordo tra le parti. Sì perché se il Napoli resta ancora alla finestra, pur senza aver mai presentato un’offerta ufficiale, dall’altra parte l’Inter l’offerta l’ha fatta eccome, più di una, ma nessuna è bastata per convincere i bergamaschi a lasciar partire il giocatore.

Da qui la rottura con lo stesso attaccante, che aveva già accettato il trasferimento a Milano, convinto di poter contribuire al ritorno al successo dell’Inter in campionato e magari in Europa. A detta sua, una promessa non mantenuta da parte della Dea, con il presidente Percassi che però non indietreggia di un centimetro, proprio come fatto con Koopmeiners fino all’ultimo giorno di mercato dello scorso anno.

Lookman distrutto da Di Canio: cosa faranno ora Inter e Napoli

C’è chi non ha preso particolarmente di buon grado il recente comportamento di Lookman. Parliamo dell’ex giocatore e ora opinionista, Paolo Di Canio, che si è espresso con parole molto dure nei confronti del nigeriano. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha affrontato anche il tema legato al classe ’97, non risparmiandosi.

Proprio sul giocatore dell’Atalanta si è così espresso: “In Premier non sanno neanche bene chi è Lookman, la richiesta di 50 milioni per lui è una esagerazione. Ma l’Atalanta fa la sua parte. Il calciatore invece si sta comportando male: devi allenarti con la tua squadra, anche se te ne vuoi andare. Mettici la faccia e la correttezza. I Percassi finora hanno fatto benissimo a non cedere ai suoi atti di forza”.

Diretto e senza mezzi termini, come ha sempre fatto in carriera. Di Canio ha detto la sua su Lookman, che intanto aspetta. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una PEC da parte dell’Inter con l’ultima proposta ufficiale all’Atalanta, mentre il Napoli non ha ancora affondato il colpo e non è detto che lo farà. Una storia che sembra destinata ad avere un finale ancora tutto da scrivere.