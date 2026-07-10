Fiorentina, mercato da big: tre colpi per riscattare la disastrosa stagione

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La Fiorentina intende riscattarsi dopo una stagione disastrosa: mercato da big per i gigliati, tre colpi da non sottovalutare.

La Fiorentina non intende fermarsi, e dopo aver sistemato la difesa e messo le mani su Viery, promettente difensore centrale arrivato dal Gremio per 13 milioni più bonus, e Radu Dragusin, difensore del Tottenham arrivato in prestito oneroso a 1,5 milioni, con riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17,5, ha messo a segno un altro importante colpo di mercato.

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Fiorentina, mercato da big: tre colpi per riscattare la disastrosa stagione – serieanews

Nella sorpresa generale, Fabio Paratici ha chiuso l’accordo per l’acquisto di Arthur Atta, talentuoso centrocampista dell’Udinese messosi in mostra per la sua grande fisicità combinata a importanti doti tecniche. Il francese è stato seguito in queste settimane da diversi club, con sondaggi da Inter, Milan e persino squadre di Premier, ma la decisione dei viola ha pagato e il blitz si è rivelato decisivo per chiudere l’accordo. I viola stanno mettendo in piedi un mercato da grande squadra, quello che vogliono tornare ad essere dopo i passaggi a vuoto dello scorso anno.

Atta, colpo “da big” per il centrocampo viola

Paratici ha seguito a lungo il giocatore anche ai tempi del Tottenham, adesso è riuscito a portarlo a Firenze nella sua avventura viola. L’accordo è stato trovato sulla base di 20 milioni di parte fissa. Considerando tutto, però, l’operazione si avvicinerà ai 40 milioni, considerando la percentuale di rivendita fissata al 30% che l’Udinese è riuscita a mantenere sul calciatore.

Atta, colpo “da big” per il centrocampo viola (Instagram) – serieanews

Fabio Grosso, nuovo tecnico della Fiorentina, potrà quidi contare su un importante rinforzo anche nel reparto di centrocampo. Atta porterà qualità, fisico e soprattutto duttilità al reparto, crazie alla sua capacità di interpretare diversi ruoli e mansioni nel centrocampo. Per parte sua, il giocatore è chiamato invece a trovare a Firenze quella continuità che a Udine è troppo spesso mancata. Dopo aver fatto intravedere tutto il suo potenziale. l’obiettivo è riuscire a metterlo in campo in ogni partita. Di certo, la Fiorentina si candida ad aver fatto uno dei colpi del mercato estivo.