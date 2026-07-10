Fiorentina, mercato da big: tre colpi per riscattare la disastrosa stagione – serieanews

La Fiorentina intende riscattarsi dopo una stagione disastrosa: mercato da big per i gigliati, tre colpi da non sottovalutare.

La Fiorentina non intende fermarsi, e dopo aver sistemato la difesa e messo le mani su Viery, promettente difensore centrale arrivato dal Gremio per 13 milioni più bonus, e Radu Dragusin, difensore del Tottenham arrivato in prestito oneroso a 1,5 milioni, con riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17,5, ha messo a segno un altro importante colpo di mercato.

Nella sorpresa generale, Fabio Paratici ha chiuso l’accordo per l’acquisto di Arthur Atta, talentuoso centrocampista dell’Udinese messosi in mostra per la sua grande fisicità combinata a importanti doti tecniche. Il francese è stato seguito in queste settimane da diversi club, con sondaggi da Inter, Milan e persino squadre di Premier, ma la decisione dei viola ha pagato e il blitz si è rivelato decisivo per chiudere l’accordo. I viola stanno mettendo in piedi un mercato da grande squadra, quello che vogliono tornare ad essere dopo i passaggi a vuoto dello scorso anno.

Atta, colpo “da big” per il centrocampo viola

Paratici ha seguito a lungo il giocatore anche ai tempi del Tottenham, adesso è riuscito a portarlo a Firenze nella sua avventura viola. L’accordo è stato trovato sulla base di 20 milioni di parte fissa. Considerando tutto, però, l’operazione si avvicinerà ai 40 milioni, considerando la percentuale di rivendita fissata al 30% che l’Udinese è riuscita a mantenere sul calciatore.

Fabio Grosso, nuovo tecnico della Fiorentina, potrà quidi contare su un importante rinforzo anche nel reparto di centrocampo. Atta porterà qualità, fisico e soprattutto duttilità al reparto, crazie alla sua capacità di interpretare diversi ruoli e mansioni nel centrocampo. Per parte sua, il giocatore è chiamato invece a trovare a Firenze quella continuità che a Udine è troppo spesso mancata. Dopo aver fatto intravedere tutto il suo potenziale. l’obiettivo è riuscire a metterlo in campo in ogni partita. Di certo, la Fiorentina si candida ad aver fatto uno dei colpi del mercato estivo.