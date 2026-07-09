Inter, ufficiale l’arrivo di Provedel: ma sarà davvero il secondo portiere?

Inter, l’arrivo di Provedel è ufficiale. In molti si chiedono, però, se sarà davvero il secondo portiere dei nerazzurri.

L’Inter ha chiuso il primo acquisto effettivo del suo calciomercato (escludendo la recompra di Stankovic): i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio. “Il portiere classe 1994 si trasferisce in nerazzurro dalla Lazio a titolo definitivo: ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2029” si legge nel comunicato del club nerazzurro.

Provedel arriverà a rinforzare il reparto portieri. Dopo l’addio di Sommer, la società ha deciso di dare fiducia a Josep Martinez promuovendolo a primo portiere, e di cercare sul mercato un secondo portiere affidabile e di sicura resa pronto a subentrare in caso di necessità. L’identikit si è immediatamente fermato su Provedel.

Inter, Provedel insidia Martinez?

Sono in molti, però, a scommettere che l’ormai ex portiere della Lazio possa essere la sorpresa della prossima stagione, e che possa finire con il diventare, col tempo, il portiere titolare dell’Inter. A dare questa impressione è, in primis, la storia di Provedel: già alla Lazio era infatti arrivato con i “gradi” da vice, salvo poi scalare le gerarchie e diventare titolare del club. In molti pronosticano un percorso simile all’Inter.

Anche perché dall’altra la situazione di Martinez è stata certamente particolare. Il portiere, infatti, per larghi tratti della passata stagione sembrava essere in uscita. L’Inter non sembrava convinta sul giocatore, tanto da avere avviato contatti per portare un titolare in nerazzurro (si è parlato a lungo di Vicario).

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Un finale di stagione positivo, e un atteggiamento, secondo le indiscrezioni, più propositivo da parte del calciatore hanno però convinto i nerazzurri a dargli fiducia. Una “promozione” dunque, avvenuta in corso d’opera e che secondo molti potrebbe mostrare qualche segno di cedimento di cui Provedel potrebbe approfittare. Non resta che aspettare il verdetto del campo. Di certo l’Inter ha chiuso la questione portieri