Roma, che Joya: definito il futuro di Dybala

di

Sembra finalmente essersi scritta la parole fine ai dubbi sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino ha trovato l’accordo in queste ore.

Negli ultimi mesi il futuro di Paulo Dybala è stato uno dei temi caldi in casa Roma. L’argentino sembrava essere indirizzato verso un rientro in patria, e si è a lungo parlato di un interesse del Boca Juniors. Il finale di stagione giallorosso, culminato con la qualificazione alla prossima Champions League, ha però cambiato le carte in tavola.

dybala
Roma, che Joya: definito il futuro di Dybala – serieanews

Si è infatti avuta una accelerata nei dialoghi per il prolungamento del suo contratto con la Roma, ribaltando le sue chances di restare in giallorosso. Dopo settimane di trattative, e qualche rallentamento dovuto ad altre questioni in cui è stata impegnata la dirigenza giallorossa, la situazione sembra essere finalmente pronta per essere messa nero su bianco.

Dybala, sarà ancora Roma

Paulo Dybala sembra infatti essere pronto a firmare il rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma sino al 2028. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus legati a gol e presenze.

Paulo-Dybala
Dybala, sarà ancora Roma – serieanews

Il rinnovo della Joya è da vedere in una doppia chiave, la prima è ovviamente di campo, visto l’immenso talento dell’argentino. La seconda è la volontà da parte di Gasperini di confermare il gruppo e consolidare una base solida (non a caso la Roma sta lavorando anche ad altri importanti rinnovi come quelli di Celik, Mancini e Pellegrini).

La Rioma e Dybala viaggiano dunque a grandi passi verso il rinnovo: l’obbiettivo è mettere nei tempi più brevi possibili tutto nero su bianco, in modo da arrivare all’inizio della nuova stagione che vedrà i giallorossi competere anche in Champions League con una situazione definita e la giusta serenità.