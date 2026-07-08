Roma, che Joya: definito il futuro di Dybala – serieanews

Sembra finalmente essersi scritta la parole fine ai dubbi sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino ha trovato l’accordo in queste ore.

Negli ultimi mesi il futuro di Paulo Dybala è stato uno dei temi caldi in casa Roma. L’argentino sembrava essere indirizzato verso un rientro in patria, e si è a lungo parlato di un interesse del Boca Juniors. Il finale di stagione giallorosso, culminato con la qualificazione alla prossima Champions League, ha però cambiato le carte in tavola.

Si è infatti avuta una accelerata nei dialoghi per il prolungamento del suo contratto con la Roma, ribaltando le sue chances di restare in giallorosso. Dopo settimane di trattative, e qualche rallentamento dovuto ad altre questioni in cui è stata impegnata la dirigenza giallorossa, la situazione sembra essere finalmente pronta per essere messa nero su bianco.

Dybala, sarà ancora Roma

Paulo Dybala sembra infatti essere pronto a firmare il rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma sino al 2028. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus legati a gol e presenze.

Il rinnovo della Joya è da vedere in una doppia chiave, la prima è ovviamente di campo, visto l’immenso talento dell’argentino. La seconda è la volontà da parte di Gasperini di confermare il gruppo e consolidare una base solida (non a caso la Roma sta lavorando anche ad altri importanti rinnovi come quelli di Celik, Mancini e Pellegrini).

La Rioma e Dybala viaggiano dunque a grandi passi verso il rinnovo: l’obbiettivo è mettere nei tempi più brevi possibili tutto nero su bianco, in modo da arrivare all’inizio della nuova stagione che vedrà i giallorossi competere anche in Champions League con una situazione definita e la giusta serenità.