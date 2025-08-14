Donnarumma, sviluppo impensabile: altro che Premier, c’è il miglior club al mondo

Donnarumma ha chiuso con il PSG e il mercato si infiamma. Tra voci di Premier e incastri complessi, spunta una pista che lascerebbe il portiere italiano ai vertici assoluti del calcio mondiale

Gianluigi Donnarumma ha ufficialmente rotto con il Paris Saint-Germain. Escluso dai convocati per la Supercoppa Europea, messo da parte da Luis Enrique che ha detto chiaramente: il club non punta più su di lui. Gigio ha risposto con una lettera ai tifosi, salutando tutti e precisando che l’esclusione non è stata una sua scelta.

Poi è arrivata la frase del suo agente, Enzo Raiola, che non si è fatto problemi ad attaccare direttamente il PSG e l’allenatore. Ha spiegato che i rapporti sono chiusi e che Donnarumma è pronto a cambiare squadra. Per lui la Premier League sarebbe la destinazione ideale, e in effetti Oltremanica ci sono club che ci pensano sul serio.

Il prezzo fissato dai parigini è alto: almeno 40 milioni di euro, nonostante il contratto scada nel 2026. In prima fila ci sono Manchester City e Manchester United, in un derby che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane e regalare sorprese.

I due club, però, hanno lo stesso problema: devono piazzare il portiere attuale prima di muoversi. Il City con Ederson, lo United con Onana. Solo dopo potranno affondare il colpo. Più defilato il Chelsea, che dopo aver tentato invano di prendere Maignan a giugno, sembra aver messo in pausa la ricerca di un nuovo numero uno.

Insomma, in Premier c’è fermento. Ma il mercato insegna: non sempre l’opzione più chiacchierata è quella che si concretizza. Per un portiere del livello di Donnarumma, c’è una squadra che può mettere sul tavolo qualcosa di più della Premier. La squadra più forte e titolata al mondo.

L’ombra del Real Madrid su Gigio Donnarumma: difficile, ma non impossibile

Il Real Madrid ha appena rinnovato il contratto di Thibaut Courtois fino al 2027. Un prolungamento arrivato quando la questione Donnarumma non era ancora esplosa. Se le tempistiche fossero state diverse, magari a Madrid ci avrebbero pensato due volte. Donnarumma ha sette anni in meno di Courtois e, pur non avendo ancora l’esperienza del belga, è già considerato tra i migliori portieri al mondo.

Oggi l’operazione appare complicata, ma il mercato è fatto di incastri. Se City e United non riuscissero a cedere Ederson e Onana, il PSG rischierebbe di ritrovarsi con un portiere fuori rosa e un ingaggio pesante fino alla scadenza. Ipotesi remota, ma non impossibile.

Per Donnarumma, fermarsi un anno sarebbe un disastro, anche in ottica Mondiale, sempre che l’Italia riesca a qualificarsi. Una situazione che obbliga a trovare una soluzione entro poche settimane. Difficile che si apra per lui la porta di un club italiano, ma attenzione a sviluppi al momento impensabili e imprevedibili.

Ad esempio: e se il Real decidesse di anticipare tutti? Potrebbe provare a soffiare Donnarumma alla concorrenza, mettendo Courtois sul mercato già ora. In quel caso City e United, rimasti senza l’italiano, potrebbero virare proprio sul belga. Per età non è il profilo ideale della Premier, ma nel calcio di oggi contano più le certezze che i dogmi.

Al momento lo scenario più probabile è ancora quello di un approdo in Premier, con il City in vantaggio se riesce a piazzare Ederson. Ma se il domino dovesse incepparsi, il Real Madrid diventerebbe un’ipotesi concreta. E a quel punto, per Donnarumma, la storia prenderebbe una piega clamorosa: dal divorzio col PSG alla porta del club più prestigioso del pianeta.