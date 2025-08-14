Inter, offerta choc per due titolarissimi: l’offerta ha sorpreso Marotta e Ausilio

L’Inter deve fare i conti con una nuova offerta che può cambiare il suo mercato.

Il 2024-25 poteva essere l’anno di gloria dell’Inter, ma alla fine non è arrivato nessun trofeo e la delusione era ben difficile da nascondere. La sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain è ancora un duro colpo da digerire, con la prima grande rivoluzione che è stata l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu in panchina.

Il mister rumeno sta cercando di portare una svolta importante all’interno dell’ambiente, soprattutto da un punto di vista mentale, visto che la squadra non manca di certo. Uno dei progetti è anche quello di ringiovanire la squadra, con Bonny, Esposito e Sucic che sono tra gli acquisti principali e che guardano proprio a una squadra che deve puntare sulla linea verde.

Sono pochissimi i giocatori che sono tolti dal mercato e tra coloro che hanno più di 30 anni, nessuno è sicuro del posto. Lo si vede anche da come Yann Bisseck sia fuori da ogni trattativa e anche per Josep Martinez si prospetta un anno dove vedrà il campo molto più spesso, ma sono altri che negli stessi ruoli che potrebbero andarsene.

Addio a Sommer e Pavard? Il Galatasaray prova il colpaccio

L’Inter deve cercare di fare cassa, con l’acquisto di Leoni che è già sfuggito, passato al Liverpool, e si deve fare in modo che non si veda svanire anche il colpo Lookman. Le offerte dalla Premier League non sono mancate per Bisseck, ma l’Inter pensa di più a una cessione di Benjamin Pavard, con il Galatasaray che è una delle squadre interessate.

I turchi inoltre da tempo hanno messo gli occhi anche su Yann Sommer, in scadenza di contratto a fine anno, e che potrebbe anche aprire nuovi spiragli. Il Paris Saint Germain ha ufficialmente escluso dal progetto per il prossimo anno Donnarumma e nel caso in cui si liberasse spazio con l’addio di Sommer, ecco che l’italiano sarebbe una soluzione concreta.

Per il portiere svizzero il Gala cerca di portare a termine la trattativa a costo minimo, considerando anche i 37 anni dell’elvetico. Per Pavard la situazione è più complessa, visto anche un contratto ancora stabile fino al 2028, ma con 20 milioni di euro se ne può parlare, visto che a marzo compirà 30 anni. Una doppia trattativa che potrebbe sbloccare il mercato anche in entrata.