Inter, offerta choc per due titolarissimi: l’offerta ha sorpreso Marotta e Ausilio

L’Inter deve fare i conti con una nuova offerta che può cambiare il suo mercato.

Il 2024-25 poteva essere l’anno di gloria dell’Inter, ma alla fine non è arrivato nessun trofeo e la delusione era ben difficile da nascondere. La sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain è ancora un duro colpo da digerire, con la prima grande rivoluzione che è stata l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu in panchina.

Inter, offerta choc per due titolarissimi: l’offerta ha sorpreso Marotta e Ausilio (Ansa – serieanews.it)

Il mister rumeno sta cercando di portare una svolta importante all’interno dell’ambiente, soprattutto da un punto di vista mentale, visto che la squadra non manca di certo. Uno dei progetti è anche quello di ringiovanire la squadra, con Bonny, Esposito e Sucic che sono tra gli acquisti principali e che guardano proprio a una squadra che deve puntare sulla linea verde.

Sono pochissimi i giocatori che sono tolti dal mercato e tra coloro che hanno più di 30 anni, nessuno è sicuro del posto. Lo si vede anche da come Yann Bisseck sia fuori da ogni trattativa e anche per Josep Martinez si prospetta un anno dove vedrà il campo molto più spesso, ma sono altri che negli stessi ruoli che potrebbero andarsene.

Addio a Sommer e Pavard? Il Galatasaray prova il colpaccio

L’Inter deve cercare di fare cassa, con l’acquisto di Leoni che è già sfuggito, passato al Liverpool, e si deve fare in modo che non si veda svanire anche il colpo Lookman. Le offerte dalla Premier League non sono mancate per Bisseck, ma l’Inter pensa di più a una cessione di Benjamin Pavard, con il Galatasaray che è una delle squadre interessate.

Addio a Sommer e Pavard? Il Galatasaray prova il colpaccio (Ansa – serieanews.it)

I turchi inoltre da tempo hanno messo gli occhi anche su Yann Sommer, in scadenza di contratto a fine anno, e che potrebbe anche aprire nuovi spiragli. Il Paris Saint Germain ha ufficialmente escluso dal progetto per il prossimo anno Donnarumma e nel caso in cui si liberasse spazio con l’addio di Sommer, ecco che l’italiano sarebbe una soluzione concreta.

Per il portiere svizzero il Gala cerca di portare a termine la trattativa a costo minimo, considerando anche i 37 anni dell’elvetico. Per Pavard la situazione è più complessa, visto anche un contratto ancora stabile fino al 2028, ma con 20 milioni di euro se ne può parlare, visto che a marzo compirà 30 anni. Una doppia trattativa che potrebbe sbloccare il mercato anche in entrata.

