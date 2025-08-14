Juventus, è il momento di accelerare: tre acquisti in vista, ma prima serve sfoltire, un big saluta

La Juventus deve muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Igor Tudor: serve però sfoltire ed un big della rosa bianconera può andare via

È ormai chiaro a tutti: la Juventus non può più restare ferma. L’estate avanza, la nuova stagione è alle porte e, per presentarsi ai nastri di partenza con una rosa realmente competitiva, serviranno almeno tre innesti mirati. Ma per farlo, bisognerà prima alleggerire il carico: ci sono giocatori che, semplicemente, non rientrano più nei piani tecnici di Igor Tudor.

Ed è qui che inizia la vera partita. Prima di parlare seriamente di nuovi colpi – come il ritorno di Randal Kolo Muani o il possibile affondo per Matt O’Riley –, la dirigenza bianconera ha bisogno di liberare spazio in rosa e, soprattutto, a bilancio. In uscita ci sono nomi pesanti, alcuni inattesi, altri meno. Uno, però, sta facendo particolarmente rumore.

Nico Gonzalez non rientra nei piani: per lui aria di addio

Quando Nico Gonzalez è arrivato dalla Fiorentina, le aspettative erano alte. La Juventus pensava di aver fatto un colpo intelligente, prendendo un esterno offensivo capace di saltare l’uomo, garantire imprevedibilità e – perché no – portare numeri alla voce gol e assist. La realtà, però, è stata ben diversa.

L’argentino ha chiuso la sua prima stagione in bianconero con appena 5 reti e 4 assist in 38 presenze totali. Numeri che, a conti fatti, non hanno mai davvero convinto. Ma più dei dati, è stato l’impatto generale a deludere: poca continuità, qualche infortunio di troppo e una sensazione costante di disconnessione dal gioco. Tudor, che non ama gli equivoci, ha già fatto le sue valutazioni: Gonzalez è fuori dal progetto.

Il suo nome figura ora tra quelli sacrificabili. Non per forza svenduto, certo, ma la Juventus ha aperto all’idea di una cessione a titolo definitivo. E non mancano gli estimatori.

L’Atletico Madrid fiuta l’occasione: trattativa in corso

La pista più calda, al momento, porta in Spagna. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, è l’Atletico Madrid il club che si sta muovendo con maggiore convinzione per Nico Gonzalez. I contatti con la Juventus e con l’entourage del giocatore sono già iniziati. Le prime discussioni si stanno svolgendo in un clima di apertura, con la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo sul tavolo.

Curiosamente, nelle scorse settimane si era parlato anche di un interesse dalla Premier League, ma è l’Atletico a essersi mosso per primo in maniera concreta. I Colchoneros vedono in Nico un potenziale innesto utile per allargare la rosa, e il giocatore – a quanto pare – è tutt’altro che contrario all’idea di una nuova avventura in Liga.

Al momento non c’è ancora un’intesa definitiva, ma le parti sono in dialogo. E se l’operazione dovesse andare in porto, le conseguenze per la Juventus sarebbero importanti.

Perché la cessione di Gonzalez libererebbe risorse preziose e spianerebbe la strada a nuovi arrivi nel reparto offensivo. Uno su tutti: Randal Kolo Muani. Il nome del francese, accostato con insistenza ai bianconeri, resta caldissimo. I dialoghi col PSG proseguono e la sensazione è che, con l’uscita di uno tra gli esterni attuali, si potrebbe finalmente affondare il colpo.

In sostanza, l’affare Gonzalez-Atletico Madrid potrebbe essere molto più di una semplice cessione: potrebbe essere la chiave per riaccendere davvero il motore del mercato juventino. E a quel punto, con un attacco da ricostruire e un allenatore esigente come Tudor, tutto diventerebbe possibile.

Resta da capire se le tempistiche giocheranno a favore della Juventus o se la trattativa si trascinerà ancora. Ma in un mercato dove ogni mossa può cambiare gli equilibri, l’impressione è che questa possa essere la prima vera scintilla. E voi, sareste pronti a rinunciare a Nico pur di vedere un attacco più brillante sotto la guida di Tudor?