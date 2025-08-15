Milan, De Winter non basta: assalto al difensore, cinque i nomi e spunta un talento

In casa rossonera prosegue la campagna di rafforzamento: non solo De Winter, Allegri ha chiesto anche un altro difensore

Il Milan prosegue nella campagna di rafforzamento della rosa, con Max Allegri che osserva e quasi detta le operazioni alla dirigenza. Un lavoro di concerto, quello che era necessario per dare il via al nuovo corso dei rossoneri con il tecnico, il ds Tare e la dirigenza che viaggiano sugli stessi binari.

Già diversi i colpi messi a segno, servono ora gli ultimi puntelli per completare la rosa a disposizione di Max Allegri. Dal centrocampista passando per l’attaccante, con il solo Santiago Gimenez che non può bastare a sopportare una intera stagione. Ma c’è anche un’altra idea che sta balenando nelle menti dei dirigenti.

Il Milan pensa di acquistare un altro difensore. La cessione di Thiaw a peso d’oro al Newcastle è stata rimpiazzata dall’arrivo di Koni De Winter dal Genoa. Oltre al belga, in rosa vi sono anche Tomori, Gabbia e Pavlovic. Quattro elementi per tre ruoli, considerato come Allegri abbia varato definitivamente uno schieramento a tre, potrebbero essere pochi per una stagione lunga e dispendiosa, pur senza coppe.

Milan, Okoli il preferito: ma vi sono altre tre piste

Il Milan, quindi, sta vagliando il mercato ed è attento ad ogni possibile situazione possa capitare, ad occasioni da cogliere al volo. Il preferito in casa rossonera è Caleb Okoli, ex Frosinone ed oggi al Leicester. L’Atalanta, vecchia proprietaria del cartellino, l’ha ceduto l’anno scorso per 14 milioni più 2,5 di bonus ma le Foxes sono retrocesse e lui vorrebbe tornare quindi in Serie A, anche per mettersi in mostra e restare fisso nel giro della Nazionale.

Okoli vuole tornare in Serie A ed avrebbe già trovato una bozza di intesa per un accordo fino al 2030 per circa 1,8-2 milioni a stagione. Il difensore piace molto alla dirigenza rossonera e presto potrebbe partire ufficialmente la trattativa anche se il Milan dovrà lavorare molto con il Leicester, considerato come la richiesta sia tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

Ecco perché se il classe 2001 è il preferito, la dirigenza di via Aldo Rossi scandaglia altre opzioni. In primis Comuzzo, difensore della Fiorentina che potrebbe andare via in questa sessione. La Viola, lo scorso gennaio, aveva rifiutato 30 milioni dal Napoli ma in caso di nuova offerta analoga, stavolta gli sarà dato il via libera.

Tare però ha un suo connazionale come pallino: si tratta di Djimsiti, pilastro dell’Atalanta, ma l’albanese è considerato quasi imprescindibile per Juric, con la Dea che dovrebbe poi sostituirlo a stretto giro di posta. Affascinante anche la pista che conduce a Ryan Flamingo, centrale del PSV che ha piedi buoni e vizio del gol.

Forse è il preferito dai tifosi ma è anche l’operazione più onerosa e per questo meno fattibile, considerato come il Milan dbba completare la rosa anche in altri ruoli.